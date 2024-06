In California un conducente alla guida di una Tesla si è ritrovato in mezzo ad un binario ferroviario dopo che la modalità pilota automatico del veicolo lo ha scambiato per una strada.

La polizia locale ha dichiarato che l’apparente incidente è avvenuto a Woodland, appena a nord-ovest di Sacramento. Le autorità hanno condiviso su Facebook una foto della Tesla in questione posizionata al centro dei binari, sul percorso di un treno in arrivo. La foto ha ricevuto centinaia di Mi piace, commenti e condivisioni da parte dei cittadini preoccupati.

“Questa mattina si è verificato un incidente. L’Autopilot ha scambiato i binari del treno per una strada, rappresentando un grave pericolo per l’incolumità del conducente e degli altri”. L’identità del conducente resta sconosciuta. Non è chiaro se il veicolo sia stato danneggiato dopo aver percorso la linea ferroviaria. Sulla scena fortunatamente non sono stati segnalati feriti.

Ennesimo incidente che coinvolge una Tesla e il suo sistema Autopilot

È in corso un’indagine sul traffico stradale e l’esatta ricostruzione dell’accaduto. La polizia deve ancora verificare l’esattezza delle dichiarazioni fornite dall’autista. Le autorità hanno ricordato ai conducenti di rimanere “vigili mentre utilizzano la funzione Autopilota di Tesla”, aggiungendo che “può commettere errori”. Tesla contesta che la funzione basata sulla guida automatica nei suoi nuovi veicoli “migliora la sicurezza e la comodità al volante”, dando la colpa di vicende come queste esclusivamente all’uomo.

La funzionalità di pilota automatico include anche il “cruise control sensibile al traffico” e lo “sterzo automatico”. Nonostante le premesse positive, si tratta del secondo incidente in due mesi che coinvolge il sistema Autopilot di Tesla. Non è nemmeno la prima volta che viene coinvolto un treno. Craig Doty II ha evitato per un pelo di schiantarsi con il suo veicolo elettrico contro un treno merci circa due mesi fa. Un video straziante mostra la Tesla che sfreccia lungo una strada nebbiosa finendo sulla linea ferroviaria. Negli ultimi secondi il veicolo è riuscito a sterzare evitando il treno ma andando a sbattere ugualmente. “Ti accontenti del fatto che [la tecnologia] sappia cosa sta facendo. E di solito è più cauta di quanto sarei io alla guida”, ha dichiarato Doty alla NBC.