Dal 1° luglio 2025, gli incentivi per l’acquisto di caldaie a gas verranno aboliti. Questa decisione è stata presa nell’ambito della Direttiva per l’efficientamento energetico degli edifici, nota anche come Direttiva Case Green. L’Unione Europea mira a promuovere soluzioni più ecologiche ed efficienti, come le pompe di calore, capaci di riscaldare e raffreddare gli ambienti oltre a fornire acqua calda sanitaria.

La fine degli incentivi per le caldaie a gas naturale

La fine degli incentivi è solo il primo passo. Dal 2040, infatti, l’installazione di nuove caldaie a gas sarà completamente vietata. Questo cambiamento implica che chi oggi sta considerando l’acquisto di una caldaia a gas deve riflettere non solo sul costo iniziale, ma anche su come questa decisione influenzerà il proprio sistema di riscaldamento nel lungo periodo. È importante considerare anche la futura disponibilità di pezzi di ricambio in caso di guasti.

La Commissione Europea sta già lavorando per tradurre questa direttiva in norme concrete. Recentemente, è stata presentata una bozza delle Linee Guida per gli operatori del settore, che stabilisce che gli incentivi disponibili tramite Bonus Casa, Ecobonus e SuperBonus scadranno il 1° gennaio 2025. Sebbene il divieto sugli incentivi sia chiaro, esistono alcune eccezioni significative.

Il punto cruciale è il tipo di combustibile utilizzato per alimentare le caldaie. Le caldaie a gas non riceveranno incentivi se la rete locale fornisce principalmente gas naturale. Se la rete fornisce combustibili rinnovabili, invece, come il biogas, e questi rappresentano almeno il 51% della fornitura, allora l’acquisto di una caldaia potrebbe ancora beneficiare di incentivi.

Una questione di energia

In pratica, l’incentivo non dipenderà tanto dal tipo di caldaia, ma dalla fonte di energia che utilizza. Questo approccio potrebbe creare confusione tra i consumatori, che dovranno informarsi attentamente sulla provenienza del gas nella loro zona. La Direttiva EPBD rappresenta quindi un grande cambiamento e riflette l’impegno dell’Unione Europea per un futuro energetico più sostenibile.