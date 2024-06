Siamo ormai nel pieno dell’estate e i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano aggiornano sempre più spesso il proprio catalogo di offerte di rete mobile. Tra questi, spicca senz’altro l’operatore telefonico italiano WindTre con la sua vasta gamma di offerte. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha aggiornato il suo catalogo di offerte mobile della gamma WindTre GO, sfidando apertamente i propri rivali. Si tratta infatti di super offerte di tipo operator attack. Vediamo qui di seguito le più interessanti.

WindTre GO, l’operatore italiano aggiorna il catalogo di offerte operator attack

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato il suo catalogo di offerte mobile appartenenti alla gamma WindTre GO. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte mobile di tipo operator attack, quindi rivolte principalmente a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici rivali di WindTre. Si tratta di offerte piuttosto numerose ma sempre convenienti.

Una di queste è ad esempio l’offerta mobile denominata WindTre GO 75 XS. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 75 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Ci sono poi anche altre offerte mobile pensate per chi ha la necessità di una maggiore quantità di giga per navigare.

Una di queste offerte è ad esempio WindTre GO 150 XS 5G Easy Pay. In questo caso, infatti, gli utenti avranno a disposizione fino a ben 150 GB di traffico dati validi sempre per navigare con connettività 5G. Oltre a questo, anche nel bundle di questa offerta sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Per chi poi vuole davvero esagerare , c’è disponibile l’offerta mobile denominata WindTre GO Unlimited. In questo caso, gli utenti potranno navigare senza pensieri grazie ai giga senza limiti in 5G messi a disposizione.