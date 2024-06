Amazon Music è GRATIS per tutti a partire da ora, ecco come

In molti hanno sentito parlare almeno una volta della grande promozione di Amazon che rende disponibile uno dei suoi servizi più famosi. Stiamo parlando di Amazon Music, piattaforma che rende disponibili milioni di brani e anche i podcast. Con questa infatti le persone riescono a soddisfare la loro voglia di musica ogni giorno, esattamente come funziona Spotify. Il prezzo in genere è nettamente più basso ma arrivano periodi come questo in cui Amazon decide di lanciare delle promozioni che vengono prese al volo.

Ora, in vista dei prossimi Prime Day 2024, l’azienda ha deciso di promuovere una nuova iniziativa promozionale proprio sulla musica. Amazon Music che include al suo interno 100 milioni di brani e tantissime playlist può essere gratis per 5 mesi. Esatto, gli utenti potranno avere per 150 giorni gratis la piattaforma musicale di Amazon e potranno anche disdire in ogni momento, senza dover sottostare al rinnovo automatico a pagamento dopo i cinque mesi di promozione. Per sottoscrivere Amazon Music gratis per 5 mesi, basta cliccare qui.

Amazon Music è gratis, ecco tutte le condizioni dell’offerta

Come precisa la nota ufficiale di Amazon qui sotto, l’abbonamento può essere cancellato in ogni momento. Gli utenti pertanto non sono costretti al rinnovo a pagamento dopo i mesi gratuiti:

“Promozione per un periodo d’uso gratuito di 5 mesi (3 mesi per i non Prime) valida dalle 17:00 del 25.06.2024 alle 17:00 del 18.07.2024. Riservata ai nuovi iscritti ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale che non hanno mai usufruito del periodo di prova gratuito di 30 giorni. Alla scadenza del periodo gratuito, l’abbonamento continuerà automaticamente al costo di 10,99 € al mese (anche per i clienti Prime) fino alla cancellazione. L’offerta è valida solo per clienti maggiorenni residenti in Italia, non è cumulabile con altre promozioni ed è limitata a un solo utilizzo per cliente e account. Amazon può modificare o annullare l’offerta in qualsiasi momento per cause esterne che ne compromettano lo svolgimento. L’offerta non è trasferibile né convertibile in denaro e non sarà valida in caso di violazione dei termini“.