WhatsApp ha recentemente annunciato l’introduzione del supporto agli adesivi Lottie. Quest’ultimo sta per arrivare nella versione stabile dell’app sia per Android che iOS. Si tratta di una mossa che promette di rivoluzionare l’esperienza degli utenti con adesivi animati più dinamici e sofisticati. Tale aggiornamento segna un passo significativo rispetto ai tradizionali sticker WebP, noti per le loro animazioni statiche e meno complesse.

Il centro della novità in arrivo è il framework Lottie, che consente agli sviluppatori di creare adesivi utilizzando animazioni vettoriali. Suddetto approccio non solo migliora la fluidità delle animazioni, ma introduce anche effetti visivi più elaborati e transizioni più sofisticate. In poche parole, gli adesivi Lottie offrono un’esperienza visiva più ricca e coinvolgente rispetto agli adesivi WebP. Il tutto mantenendo un’elevata qualità visiva.

Su WhatsApp arriva un nuovo supporto per gli sticker

Attualmente, il primo set di adesivi Lottie disponibile per il download sulla piattaforma è denominato “I’m Just a Girl“, sviluppato da BUCK. Tale set serve da esempio pratico per gli utenti interessati a sperimentare le nuove possibilità offerte. Il processo per scaricare e utilizzare i nuovi adesivi è semplice. Basta assicurarsi di aver aggiornato WhatsApp alla versione più recente disponibile su Android o iOS.

Nonostante tale passo avanti, è importante sottolineare che tutti gli altri adesivi disponibili sulla piattaforma rimangono ancora nel formato WebP. Per coloro che attendono di vedere una completa transizione verso gli sticker Lottie, sarà necessario un po’ di pazienza. Attualmente, WhatsApp non ha esteso la possibilità di creare i nuovi adesivi ad altri sviluppatori. Considerando il contesto attuale è però probabile che tale opzione venga resa disponibile nel prossimo futuro.

Guardando avanti, l’introduzione degli adesivi Lottie potrebbe rappresentare solo l’inizio delle innovazioni visive su WhatsApp. A tal proposito, è già stata anticipata l’aggiunta di emoji animate, che potrebbe arricchire ulteriormente le modalità di espressione degli utenti sulla piattaforma.