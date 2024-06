Noi usiamo i nostri dispositivi mobili ovunque, però la maggior parte delle loro funzioni e applicazioni è regolata da una buona connessione internet. Per questo si è sviluppata una tecnologia che ci permette di avere connessione internet ovunque. Le schede sim ci permettono di avere una linea dati, ovvero un determinato spazio di navigazione per l’online quando siamo coperti dal satellite impiegato da quella scheda. Questo servizio è regolato da un prezzo da pagare, quindi le varie case che lo offrono fanno le offerte.

Iliad, stanno per scadere le offerte Flash 150 e 200

Iliad, che rammentiamo è la famosa casa che offre questo servizio, sta festeggiando il suo sesto compleanno in Italia. Per questa occasione ha posto delle offerte lanciate a fine maggio e queste sono in scadenza. Le offerte sono: Flash 200 e Flash 150 e potranno essere attivate fino al 27 giugno alle ore 17:00. Per l’offerta Flash 250 invece si estende il tempo fino al 31 Luglio. Le tariffe che riporteremo qua sotto sono sia per i nuovi clienti che per quelli che ne hanno già una in possesso. Quest’ultimi potranno quindi a parità di spesa aumentare i GIGA disponibili per la connessione del loro telefono. L’offerta:

Iliad Flash 150:

Hai minuti e SMS illimitati

150 GIGA disponibili in 4G/4G+

9 GIGA riservati al roaming zero

7,99 euro/mese

Attivazione con 9,99 euro (Il cambio per i già clienti è gratuito).

Disponibile entro il 27 giugno 2024 alle ore 17:00

Iliad Flash 200:

Hai minuti e SMS illimitati

200 GIGA disponibili in 4G/4G+/5G

11 GIGA riservati al roaming zero

9,99 euro/mese

Attivazione con 9,99 euro (Il cambio per i già clienti è gratuito)

Servizio VOLTE è incluso

Disponibile entro il 27 giugno 2024 alle ore 17:00

L’offerta Iliad Flash 250: