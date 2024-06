Tutti gli utenti possono acquistare in questi giorni su Amazon un tostapane a soli 14 euro, raggiungendo così uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora, senza modifiche particolari alle funzionalità generiche, o comunque al valore da investire in finale.

Il modello in questione viene realizzato direttamente da Tristar, trattasi della variante BR-1025, dal design ergonomico e perfettamente allineato con gli standard del settore: rivestimento lucido di colore nero, purtroppo trattiene abbastanza le impronte e tende a sporcarsi facilmente, con sul lato destro la leva per alzare/abbassare il pane, ma anche una piccola ghiera per la regolazione del livello di tostatura del pane stesso.

Tostapane a soli 14 euro su Amazon

Un prezzo estremamente conveniente vi attende proprio in questi giorni per quanto riguarda l’acquisto del tostapane di cui sopra, in genere il prodotto verrebbe commercializzato su Amazon con una spesa di 29,99 euro, ma per avvicinare più utenti possibili all’acquisto, l’azienda americana ha deciso di applicare uno sconto del 50%, dimezzando letteralmente la spesa da sostenere. Ciò si tramuta in un valore finale ridottissimo: soli 14,99 euro. L’acquisto è completabile al seguente link.

Tra le caratteristiche tecniche più interessanti possiamo notare la presenza di due aperture, ciò sta a significare che può tostare due fette di pane contemporaneamente, con 6 gradi di doratura che possono essere regolati manualmente dall’utilizzatore, con anche funzione di auto-centramento o cancellazione. Nel caso in cui non foste interessati ad una vera e propria tostatura, segnaliamo la presenza della cosiddetta funzione scalda panino, ovvero va sostanzialmente a riscaldare semplicemente la pietanza posta al suo interno senza cuocerla o insistere troppo con la doratura. Le dimensioni sono ridotte: 17 x 11 x 16 centimetri, con un peso di circa 1kg.