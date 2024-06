Se state cercando una nuova offerta da sottoscrivere sul vostro numero di telefono e senza alcun dubbio necessario osservare bene tra quelle disponibili e fare la scelta più giusta e mirata in virtù delle vostre necessità e disponibilità economiche, in Italia per fortuna sono presenti tantissime operatori mobili che ogni mese mettono a disposizione degli utenti, una vasta gamma di promo tra le quali scegliere.

Uno tra i più rinomati è senza alcun dubbio ho. Mobile, il noto operatore viola infatti vanta un’ottima reputazione conquistata negli anni grazie ai propri servizi sempre ben strutturati e con costi mensili decisamente accessibili, come se non bastasse recentemente ha attivato il 5G aggiungendo dunque una nuova freccia al proprio arco di possibilità.

Ovviamene di conseguenza l’operatore ha anche messo a disposizione delle promozioni ad hoc che includono la connettività dati di quinta generazione, scopriamo insieme le migliori disponibili in questo momento.

Due promo con 5G e tanti giga

La prima promo di cui vogliamo parlare è quella che offre il maggior quantitativo di elementi, stiamo parlando di Ho. 200, la seguente promozione come intuibile offre 200 GB di connettività dati in 5G, ai quali possiamo accostare minuti illimitati ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali, il prezzo da pagare mensilmente corrisponde a 9,99 €.

La seconda promozione invece garantisce un quantitativo di regime inferiore rispetto alla prima, però però ha di conseguenza un prezzo inferiore, stiamo parlando di Ho. 150, Quest’ultima mette a disposizione dell’utente 150 GB di traffico dati in 4G, ai quali anche in questo caso si accostano minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali a solo 6,99€, come potete leggere il 5G non è attivo però è attivabile pagando un supplemento di un euro al mese in più con l’attivazione dell’opzione “Ho. Il turbo”.

Se dunque siete interessati a sottoscrivere una nuova promozione, ecco quelle emesse a disposizione dal noto operatore viola italiano.