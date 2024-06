OnePlus 10T può essere considerato a tutti gli effetti un medio di gamma che permetta al consumatore di raggiungere prestazioni al top, a prezzi complessivamente tutt’altro che elevati. Il modello in questione è caratterizzato dalla presenza di alcune specifiche che gli permettano di innalzarsi verso la fascia più alta dello stesso settore, senza richiedere all’utente finale un esborso eccessivo.

Le dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard del momento, raggiungono infatti 163 x 75,4 x 8,75 millimetri, con un peso che si aggira attorno ai 203,5 grammi. Lo smartphone dispone di un buonissimo display da 6,7 pollici di diagonale, un Fluid AMOLED con refresh rate a 120Hz ed una risoluzione massima di 1080 x 2412 pixel, ma anche 394 ppi, per finire con la solita protezione Gorilla Glass.

OnePlus 10T: offerta mai vista prima d’ora su Amazon

Un risparmio quasi mai visto prima d’ora vi attende sull’acquisto di OnePlus 10T, il medio di gamma è disponibile in questi giorni con uno sconto ulteriore di circa 40 euro sul valore mediano. In parole povere, il prodotto sarebbe in vendita in genere a circa 385 euro, ma Amazon ha giustamente pensato di applicare una riduzione aggiuntiva per avvicinare ancora più utenti, ecco quindi che la spesa da sostenere è scesa a soli 345,90 euro. Premete qui per collegarvi ad Amazon.

Il processore è Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen1, un ex-top di gamma che ancora oggi riesce a garantire prestazioni e performance di livello superiore, soprattutto con la configurazione 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (ricordiamo che quest’ultima non è espandibile tramite microSD). Nulla da dire anche per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore: composto da 3 sensori con il principale da 50 megapixel, seguito poi da un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel ed un bokeh da 2 megapixel.