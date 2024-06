OnePlus 12 e OnePlus Open, arriva la Beta 2 per Android 15

La seconda beta di Android 15 è in fase di rilascio per gli sviluppatori e gli utenti esperti di OnePlus 12 e OnePlus Open

OnePlus ha avviato il rilascio del nuovo aggiornamento Beta di Android 15 sui propri flagship. I device coinvolti in questo roll-out sono OnePlus 12 e OnePlus Open e gli utenti potranno provare in anteprima le novità contenute nel major update del sistema del robottino verde.

OnePlus sottolinea che l’aggiornamento è ancora in fase beta, quindi non è del tutto adatto agli utenti finali. Per questo motivo, la versione Beta di Android 15 andrebbe installata esclusivamente dagli sviluppatori e dagli utenti esperti. Inoltre, è consigliabile evitare di eseguire l’update sul proprio dispositivo principale per evitare l’eventuale perdita di dati a causa di errori e bug.

Al netto delle doverose premesse, la Beta 2 di Android 15 introduce diversi bugfix, miglioramenti alla stabilità del sistema e un incremento di prestazioni. Per il device OnePlus Open, inoltre, il changelog indica la correzione dei problemi che alcuni utenti hanno segnalato quanto utilizzavano la modalità a schermo diviso.

Nonostante le correzioni apportate al sistema, il brand cinese segnala la presenza di alcuni problemi ancora da risolvere. In particolare, i OnePlus 12 aggiornati potrebbero mostrare alcune difficoltà nel riprodurre i contenuti musicali o utilizzare le Air Gestures. Inoltre sembrano esserci errori nel passaggio da una modalità della fotocamera all’altra e nella selezione degli stili per le icone nelle Impostazioni.

Per quanto riguarda OnePlus Open, le problematiche segnalate dagli utenti sono simili all’altro device ma se ne aggiungono alcune peculiari per il foldable. Quando aprono le schede delle attività recenti, non sempre vengono visualizzate dopo la divisione dello schermo.

Ricordiamo che si tratta pur sempre di una versione beta di Android 15 ed errori del genere sono normali. OnePlus sta lavorando alla loro risoluzione affinchè nella versine stabile tutto sia perfettamente funzionante per gli utenti.