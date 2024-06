WhatsApp: una nuova super truffa sta colpendo l’Italia

Una nuova super truffa è entrata in circolazione in Italia e per diffondersi sfrutta la nota app di messaggistica WhatsApp

Ogni giorno tutti gli utenti connessi Internet devono prestare grande attenzione a un pericolo costante che minaccia chiunque, stiamo parlando delle truffe online, questa tipologia di attacco ha goduto di grande espansione negli ultimi anni dal momento che la rete Internet ha reso tutti gli utenti raggiungibili dunque potenzialmente delle vittime.

Di truffe online ne esistono di vario genere e tipologia, la più diffusa è senza alcun dubbio il phishing e ogni giorno i truffatori inventano nuovi metodi sempre più fantasiosi per cercare di ingannare gli utenti, portandoli a cadere in errore con danni a dir poco incalcolabili per la loro persona.

Ovviamente l’obiettivo ultimo delle truffe è quello di portare al guadagno dei truffatori, questi ultimi sono particolarmente interessati a codici di accesso bancari o password per accedere agli account ufficiali della vittima, dunque rubare la loro identità digitale.

Truffa via chat WhatsApp

A quanto pare ora l’ultima frontiera delle truffe online e la nota applicazione di messaggistica tinte verdi, stiamo parlando di WhatsApp, sembrerebbe infatti che in Italia sia entrata in circolazione una nuova truffa che prende contatto con l’utente tramite un messaggio in arrivo da un numero sconosciuto che recita semplicemente “Ciao”, in caso di risposta, però i truffatori inizierebbero il loro piano fraudolento per invogliare la vittima a perdere i propri dati, la strategia si basa sul promettere guadagni facili e immediati tramite una semplice procedura che però porterà l’utente caduto nel tranello a consegnare i propri dati bancari con un danno conseguente a dir poco incalcolabile.

Nel caso doveste ricevere questa tipologia di messaggio, il consiglio da seguire è molto semplice, non date ascolto alle istruzioni che vi vengono scritte, segnalate tutto immediatamente a Meta, dopodiché, bloccate il contatto che ve lo ha scritto, ricordate che avere un occhio molto attento e soprattutto non fidarsi degli sconosciuti, è essenziale per non cadere in questo tipo di tranelli.