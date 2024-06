Dopo anni di attesa, i clienti del Monte dei Paschi di Siena (MPS) possono finalmente usufruire di ApplePay. Il servizio di pagamento mobile di Apple. La banca, riconosciuta come la più antica d’Italia, ha abilitato il supporto per Apple Pay. Permettendo ai correntisti di aggiungere le proprie carte di credito, debito e prepagate all’app Wallet. Questo passo avanti consente transazioni rapide e sicure tramite dispositivi come iPhone, AppleWatch e Mac.Eliminando la necessità di estrarre la carta fisica dal portafoglio.

Apple Pay: nuove opportunità per i consumatori italiani

Ad essere supportate sono tutte le carte di credito “Carta Montepaschi”, di debito “Nuova Montepaschi Debit Mastercard” e quelle prepagate “Quickcard”, “Quickcard Plus” e “Quickcard Business”. Per poter aggiungere una carta ad Apple Pay, i clienti devono essere iscritti al servizio di Digital Banking. Avere poi l’ultima versione dell’App Banca MPS e aver attivato il servizio 3D Secure. L’aggiunta delle carte al Wallet può avvenire tramite l’App Banca MPS. Selezionando la carta desiderata e seguendo le istruzioni sullo schermo, oppure direttamente tramite l’app Wallet su iPhone e Apple atch. È possibile collegare una carta a un massimo di nove dispositivi diversi.

Allo stesso momento, anche i titolari di carta PagoBANCOMAT emessa da una banca del Gruppo di Intesa Sanpaolo possono ora utilizzare la piattaforma di pagamento grazie a una nuova collaborazione tra il colosso di Cupertino e BANCOMAT S.p.A. Questa iniziativa segna un’importante evoluzione nell’offerta digitale in linea con la strategia aziendale degli ultimi anni. Particolarmente mirata a sviluppare nuovi asset tecnologici e rispondere alle esigenze emergenti dei consumatori italiani.

Una volta completata l’attivazione, i pagamenti possono essere effettuati avvicinando l’iPhone al terminale POS contactless e autenticandosi con Face ID, Touch ID o codice di accesso. . Questa innovazione facilita i pagamenti nei negozi, nelle app e online, garantendo una maggiore praticità e sicurezza per tutti gli utenti.