L’AppleWatch Series X, noto anche come Series10, si prepara a celebrare il decimo anniversario della linea di smartwatch di Apple con un importante restyling. Secondo quanto riportato da 91mobiles, sono stati ottenuti dei rendering CAD del dispositivo che svelano diverse novità importanti. La modifica più evidente riguarda il display. Quest’ ultimo infatti, sarà più ampio, passando dagli 1,7 pollici della Series9 a ben 2 pollici. Ciò rappresenta un incremento anche rispetto all’AppleWatchUltra, che si ferma a 1,93”. Le dimensioni complessive della cassa dovrebbero essere di circa 46 x 39,7 x 11,6mm, posizionandosi tra la Series 9 e l’Ultra in termini di grandezza.

Rumor e anticipazioni: un futuro tecnologico per Apple Watch

Il design del nuovo AppleWatchSeriesX manterrà elementi familiari, con la Digital Crown e un pulsante laterale integrati sul lato del dispositivo. Lo schermo resterà quadrato, seguendo la linea estetica del modello precedente. Questa evoluzione non si limita però solo all’estetica. Il nuovo display più grande promette un’esperienza utente migliorata. In quanto vi è un maggior spazio per le notifiche, le applicazioni e i dati sulla salute.

Nonostante l’entusiasmo per quanto rivelato, alcuni rumor però non sono stati ancora confermati. Gurman aveva ipotizzato che l’Apple Watch X avrebbe avuto una cassa più sottile e un innovativo sistema di attacco magnetico per il cinturino. Tuttavia, non sono ancora emerse indicazioni di questo tipo. Tale discrepanza sottolinea come sia importante prendere con cautela le anticipazioni. Anche se provenienti da fonti generalmente affidabili.

Ad ogni modo, l’attesa per il nuovo AppleWatchSeriesX è alta. Soprattutto tra gli appassionati di tecnologia e i fedeli utenti di Apple. L’azienda sembra pronta a rinnovare significativamente il proprio smartwatch di punta, puntando su un design rivisitato e nuove funzionalità. Mentre i dettagli completi saranno probabilmente svelati solo al momento del lancio ufficiale, queste anticipazioni dipingono già un quadro entusiasmante per i prossimi arrivati. Restiamo in attesa di ulteriori conferme e informazione su quello che promette di essere uno dei dispositivi più innovativi della linea Apple Watch.