L’Unione Europea ha promosso nuove direttive per la riduzione delle emissioni di CO₂, tra cui l’uso del SAF (Sustainable Aviation Fuel, carburante sostenibile per l’aviazione), che entro il 2030 dovrà sostituire esclusivamente il carburante fossile. Attualmente, il SAF viene utilizzato in una miscela con idrocarburi, ma le stringenti tempistiche imposte dall’UE stanno causando un aumento dei costi operativi per le compagnie aeree, che inevitabilmente scaricano parte di questi costi sui viaggiatori, incrementando il prezzo dei biglietti.

Lufthansa e i suoi aumenti di costo

Lufthansa ha deciso di aumentare le proprie tariffe in vista dei crescenti costi di esercizio. La compagnia tedesca ha annunciato martedì l’introduzione di un “supplemento sui costi ambientali” per coprire le spese relative all’uso del SAF. Questo incremento varierà da 1 a 72 euro, a seconda del volo, e sarà applicato a tutte le tratte con partenza dai paesi dell’Unione Europea, Gran Bretagna, Norvegia e Svizzera.

Già dal 2023, Carsten Spohr, Amministratore Delegato di Lufthansa, aveva avvertito che gli obiettivi imposti dall’UE sarebbero stati difficili da raggiungere, lasciando intendere che una parte dei costi sarebbe stata trasferita ai clienti. Secondo Reuters, anche Air France-KLM potrebbe adottare misure simili.

Per i voli a corto e medio raggio, le tariffe di Lufthansa aumenteranno fino a cinque euro in economy e sette in business class. Per i voli a lungo raggio, i costi aumenteranno tra 18 e 36 euro in business class e fino a 72 euro in prima classe a partire dal 2025. Alcuni di questi aumenti entreranno in vigore già dal 26 giugno, mentre altri saranno applicati il prossimo anno. Lufthansa ha dichiarato che il rialzo è necessario per coprire “parte dei costi aggiuntivi in ​​costante aumento dovuti ai requisiti ambientali normativi”.

Non è la prima volta che Lufthansa impone un contributo ai suoi viaggiatori per sostenere l’uso del SAF. Già dal gennaio 2022 era stato aggiunto un supplemento fino a 12 euro per le tariffe business e fino a quattro euro per quelle economy.

L’aumento dei prezzi che fa bene all’ambiente

L’aumento dei prezzi si applicherà a tutte le compagnie aeree del gruppo Lufthansa entro la fine del 2025, ad eccezione dei biglietti Eurowings, poiché vengono venduti direttamente dalla compagnia. Questo adeguamento dei prezzi riflette la crescente pressione sulle compagnie aeree per conformarsi alle normative ambientali, bilanciando sostenibilità e costi operativi.