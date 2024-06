Con l’arrivo dell’estate il caldo torna a farsi sentire e con esso l’incubo di salire su un’auto rovente. Sopportare il calore estivo finché il climatizzatore non avrà fatto il suo dovere a volte può sembrare una rottura. A tal proposito, in molti cercano di combattere il caldo non indossando la maglia mentre guidano. Si tratta di una pratica sia lecita? Girare in strada senza maglietta potrebbe sembrare un comportamento indecente, ma secondo il Codice della strada, recentemente aggiornato, non esiste alcuna norma che vieti di guidare senza una maglietta.

Cosa riferisce il Codice della strada sull’abbigliamento in auto?

Leggendo attentamente l’articolo 169, emerge che i conducenti di qualsiasi veicolo devono porsi nelle condizioni di avere piena libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per garantire una guida sicura. Dunque, se una persona trova più comodo guidare senza maglietta, perché si sente più libera nei movimenti, non ci sono obiezioni legali a riguardo.

Lo stesso vale per la guida in costume da bagno. Anche in suddetto caso, la legge non pone restrizioni. È però importante prestare attenzione, poiché la normativa non si applica indistintamente a uomini e donne. Mentre i primi possono guidare a torso nudo senza rischiare sanzioni, per le seconde, guidare senza indumento nella parte superiore del corpo, è considerato un atto contrario alla pubblica decenza. In questo caso, per evitare multe, le donne possono guidare eventualmente in costume.

Dal 2016, tale comportamento non è più considerato un reato. Rimane però un illecito amministrativo. Il rischio è quello di ricevere una multa che varia tra i 5.000 e i 10.000 euro. Rimanendo in tema di estate e di comfort alla guida, è importante ricordare l’uso corretto dell’aria condizionata per evitare sanzioni. Non sempre è possibile rimanere al fresco in auto; infatti, lasciare il motore acceso per far funzionare il climatizzatore mentre si è in sosta può comportare una multa fino a 444euro.