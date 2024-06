Iliad, di recente, ha annunciato una serie di impegni con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Ciò al fine di migliorare la trasparenza e la scelta dei metodi di pagamento per i suoi servizi mobili. Questi impegni arrivano in seguito alle critiche ricevute in passato. Esse riguardavano la mancanza di chiarezza nei processi di sottoscrizione. Ma soprattutto gestione dei pagamenti tramite i distributori automatici Simbox e altri canali online.

Tra i principali impegni assunti da Iliad vi è la possibilità, per i nuovi clienti, di scegliere il metodo con cui effettuare il versamento già durante la fase di adesione al servizio. Ciò significa che sarà possibile optare tra addebito automatico su carta di credito. Oppur altre tipologie, come la domiciliazione bancaria o ricarica manuale. Il tutto con la possibilità di modificare la scelta in qualsiasi momento attraverso l’Area Personale del sito web dell’operatore. Tale implementazione è prevista entro tre mesi dall’approvazione degli impegni da parte dell’Agcom. Essa mira così a fornire una maggiore flessibilità e chiarezza agli utenti fin dalla fase iniziale del contratto.

Iliad investe nella formazione e nel monitoraggio: garanzia di miglioramento continuo

In più, Iliad si impegna a migliorare la trasparenza nei documenti contrattuali. In che modo? Includendo informazioni dettagliate sulla disponibilità dei vari metodi di pagamento. Questo permetterà ai consumatori di prendere decisioni informate e consapevoli già dalla lettura dei termini e delle condizioni del contratto. La modifica della Carta Servizi dell’operatore è prevista entro due mesi dall’approvazione degli impegni. Al fine di evidenziare l’importanza dell’Area Personale come strumento centrale per la gestione autonoma dell’offerta sottoscritta.

Un altro aspetto fondamentale degli impegni assunti da Iliad riguarda la formazione del personale. Gli addetti agli IliadStore e agli IliadCorner riceveranno istruzioni specifiche sulle opzioni di pagamento disponibili. Garantendo un’informazione chiara e accurata agli utenti durante il processo di sottoscrizione. Particolare attenzione sarà dedicata agli stranieri, al fine di facilitare la comprensione delle condizioni contrattuali e delle diverse modalità di pagamento offerte.

Infine, per garantire il rispetto degli impegni presi, l’ operatore formerà un’Unità di Monitoraggio. Essa sarà composta da rappresentanti dell’operatore, dell’Agcom e di un soggetto terzo. Questa unità avrà il compito di monitorare l’attuazione degli impegni nel corso dell’anno successivo all’approvazione. Così da assicurare il mantenimento degli standard di trasparenza e miglioramento continuo nei servizi offerti.