BMW innalza i livelli di tecnologia per la guida autonoma

La guida autonoma è una tecnologia straordinaria che un tempo sognavamo soltanto. Essa permette ai veicoli di operare con un intervento umano minimo o del tutto nullo, grazie a sistemi avanzati di intelligenza artificiale, sensori e algoritmi come nel caso delle auto BMW. La Society of Automotive Engineers (SAE) ha definito cinque livelli di automazione.

Nell primissimo livello il veicolo BMW può assistere il conducente con una singola funzione automatizzata, come il controllo della velocità di crociera adattivo o l’assistenza al mantenimento della corsia. Badate bene: il conducente è sempre responsabile della guida. Le auto di Livello 2 possono gestire due o più funzioni contemporaneamente, come la sterzata e l’accelerazione/decelerazione.

Dal livello 3 di automazione alla combinazione del livello 2 e 3 nella BMW serie 7

I veicoli di Livello 3 BMW possono prendere il controllo completo del veicolo in determinate condizioni, come ingorghi autostradali, permettendo al conducente di distogliere temporaneamente l’attenzione dalla strada. Il guidatore deve però essere pronto a intervenire quando richiesto dal sistema, come in qualsiasi altro stato di guida.

Nel 4 livello con altissima automazione, i veicoli sono completamente autonomi e non richiedono l’intervento del conducente nelle aree e nelle condizioni previste dal sistema. Tuttavia, i veicoli di Livello 4 hanno ancora un volante e pedali per permettere anche di prendere il controllo dell’auto se necessario.

Il livello più avanzato (il 5) prevede veicoli completamente autonomi in qualsiasi condizione, senza volante né pedali. Il sistema gestisce tutte le funzioni di guida senza bisogno di intervento umano. BMW è ancor più all’avanguardia nella tecnologia della guida autonoma. Combina Livello 2 e Livello 3 nella nuova BMW Serie 7, regalando una sorta di guida semi-autonoma avanzata.

Il sistema BMW Highway Assistant consente poi una guida autonoma supervisionata in autostrada fino a 130 km/h. Esso include assistenza alla sterzata e al mantenimento della corsia, nonché la capacità di cambiare corsia in modo autonomo. Il BMW Personal Pilot permette poi addirittura di staccare le mani dal volante e distogliere temporaneamente l’attenzione dalla strada. In determinate condizioni, come gli ingorghi autostradali, a velocità fino a 60 km/h, il sistema può prendere il controllo totale.