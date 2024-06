Volkswagen ha sollevato il sipario sulla nuova Jetta 2025. In che modo? Introducendo una serie di aggiornamenti destinati a consolidare la posizione della berlina nel settore automobilistico. Il restyling della vettura si distingue per un design più sofisticato. Uno stile caratterizzato da linee aerodinamiche che conferiscono un’immagine elegante e moderna. I fari anteriori più sottili e la griglia superiore ridisegnata aggiungono un tocco di raffinatezza. Mentre i nuovi fanali posteriori con luce a tutta larghezza migliorano la visibilità e l’aspetto estetico.

Le versioni Sport, SEL e GLI della Jetta presentano un elemento unico sotto forma di una barra luminosa a LED che connette i fari anteriori. Così da enfatizzare, ancora di più, il carattere sportivo dell’auto. Il paraurti anteriore e posteriore sono stati completamente rivisti, conferendo un aspetto più dinamico e aggressivo. Tutti questi modelli saranno equipaggiati con cerchi da 17 e 18 pollici. Adattandosi alle diverse esigenze di performance e stile dei clienti.

Volkswagen Jetta: tecnologia e comfort, interni avanzati per una guida connessa

All’interno della nuova Volkswagen Jetta 2025, l’attenzione ai dettagli è evidente fin dai primi istanti. Il cruscotto è stato completamente ridisegnato con un layout che comprende tre elementi che si estendono elegantemente di fronte al passeggero. Studiati per integrarsi armoniosamente con le bocchette dell’aria condizionata. Un nuovo display touchscreen da 8,0 pollici domina il centro del cruscotto. Offrendo un’interfaccia moderna e intuitiva per il sistema di intrattenimento e le funzioni di controllo del veicolo.

Volkswagen ha potenziato ulteriormente la dotazione di serie della versione SE. Ora infatti include Apple CarPlay e Android Auto wireless, controllo vocale e radio SiriusXM. I sedili sono stati rivisti con materiali di alta qualità, come la similpelle Microcloud bicolore traforata nella combinazione di colori Seawall Blue/Storm Grey. Per i modelli sportivi, sono stati introdotti sedili in tessuto Molekular nero, inaugurati sulla GLI 40th Edition. Così da aggiungere un tocco di sportività e comfort personalizzato per ogni conducente.

Confermando il suo impegno verso l’innovazione, la nota casa automobilistica ha mantenuto la motorizzazione della Jetta del 2025 con un motore quattro cilindri turbo da 1,5 litri. Quest’ ultimo eroga 158 cavalli attraverso un cambio automatico a otto velocità. La versione più sportiva, la JettaGLI, è dotata invece, di un motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri che produce 228 cavalli. Esso offre sia un cambio manuale a sei marce che uno automatico a doppia frizione a sette rapporti. Simili aggiornamenti migliorano ovviamente le prestazioni generali della vettura. Ma confermano anche l’impegno di Volkswagen nel soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti con tecnologia all’avanguardia e comfort superiore.