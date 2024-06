Realme ha annunciato il lancio del suo prossimo smartphone entry-level. Stiamo parlando del Realme C61. Il cui debutto è previsto per il 28 giugno 2024. Esso sostituirà il precedente modello C51 e sarà inizialmente disponibile sul mercato indiano. Per poi cercare di espandersi anche in Europa. Caratterizzato da un design robusto e pratico, il RealmeC61 è stato progettato con un telaio in metallo e una protezione ArmorShell. Materiali che conferiscono una maggiore resistenza agli urti, garantendo una durabilità superiore. In più, è certificato IP54 per la resistenza alla polvere e all’acqua. Invece il display è protetto da un vetro rinforzato. Così da assicurare una maggiore sicurezza anche nelle condizioni più avverse.

Realme C61: prezzi competitivi e opzioni di colore

Le specifiche tecniche del Realme C61 promettono prestazioni all’altezza delle aspettative per un dispositivo di fascia entry-level. Il telefono è alimentato da un processore Unisoc T612. Accompagnato da opzioni di memoria che includono varianti da 4/6GB di RAM e fino a 128GB di spazio interno. Il sistema operativo Android 14 garantirà un’esperienza fluida e aggiornata. Mentre la connettività 4G consentirà di restare connessi in ogni situazione. Per quanto riguarda le fotocamere, lo smartphone sarà equipaggiato con una doppia camera posteriore. Oltre che da un sensore principale da 32MP e uno per la profondità, assicurando scatti chiari e dettagliati.

Realme ha reso noti i prezzi ufficiali del C61, confermando la sua posizione sul mercato come un’opzione accessibile ma performante. Il modello base da 4/64GB sarà venduto a circa 86€. Mentre le varianti da 4/128GB e 6/128GB avranno un prezzo di circa 95€ e 100€. Sono poi previste due colorazioni accattivanti. Ovvero Safari Green e Marble Black. Così da poter offrire agli acquirenti la possibilità di scegliere quello che meglio si adatta al loro stile. Con tutte queste caratteristiche e con un prezzo così competitivo, il RealmeC61 si propone come una scelta assolutamente interessante. Soprattutto per chi cerca una soluzione affidabile senza spendere una fortuna.