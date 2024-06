Volkswagen, le nuove auto avranno integrata ChatGPT

Volkswagen ha deciso di inserire nei nuovi modello l’ intelligenza artificiale di ChatGPT per far si che gli utenti possano godere a pieno di tutte le informazioni necessarie durante il viaggio. Il progetto nasce per migliorare il funzionamento dell’ assistente vocale IDA, già presente in molti modelli, in modo da offrire delle notizie in più sul loro tragitto da fare. Con questo aggiornamento Volkswagen ha intenzione di modificare le proprie auto per renderle più tecnologiche e più comode da utilizzare dato che l’ AI potrà rispondere alle domande che gli vengono fornite.

I modelli interessati nel cambiamento sono la nuova Golf, la Tiguan e la Passat, ovvero i modelli facenti parte della gamma ID. Questo tipo di cambiamento risulta essere fondamentale quando alcuni dei più moderni marchi dell’ automobilismo cercano di entrare in quell’ ambito tecnologico che interessa di più la popolazione. Per rendere ancora più efficace l’ utilizzo della propria auto si è optato per dei metodi che utilizzino l’ intelligenza artificiale per dialogare con l’ utente per offrire la migliore comodità in base alle sue esigenze.

Volkswagen, ecco le funzioni aggiuntive

Le funzionalità per per adesso sono presenti sui modelli Volkswagen sono il controllo dell’ infotainment, la navigazione e la modalità di climatizzazione più adatta dialogando sempre con l’ assistente vocale IDA. Ora con l’ introduzione di ChatGPT si potrà dialogare in maniera ancora più naturale chiedendo ad esempio delle informazioni su mete turistiche o risultati sportivi. Per garantire la privacy e una migliore esperienza di guida, le informazioni che l’ AI immagazzina vengono immediatamente cancellate, per cui l’ azienda non ha mai accesso ai dai personali. L’ introduzione di ChatGPT è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Cerence ed a Cerence Chat Pro che utilizza proprio ChatGPT. Il motivo principale che spinge la casa tedesca a intraprendere questo nuovo progetto è proprio la ricerca di nuovi clienti che abbiano a disposizione tutte le informazioni possibili per il loro percorso.

Le nuove funzioni saranno fondamentali per aprire il mercato automobilistico a delle automobili in grado di dialogare con gli esseri umani nel modo più naturale possibile.