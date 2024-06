Ormai l’intelligenza artificiale si è diramata in qualunque branchia e non, della tecnologia, andando a potenziare quest’ultima. Sono molte le società e compagnie che si mettono a lavoro per integrare questa nuova novità all’interno di ogni loro progetto, e questo sta accadendo anche nel mondo del gaming con Embracer.

Sono molte le notizie che girano intorno questo gruppo, il quale a quanto pare adotterà la strada dell’AI.

Embracer, adesso AI?

Se andiamo a fare una piccola analisi di questi ultimi anni, Embracer sembra non passare un buon periodo, soprattutto se ci concentriamo sull’ultimo anno. Disagio forse causato per i molti licenziamenti che sono stati compiuti e che purtroppo hanno diminuito di molto la sua forza lavoro. Però sembra che il grande colosso svedese si stia riprendendo, ponendo dei nuovi obiettivi per oltrepassare questa crisi e tra questi compare il nome dell’intelligenza artificiale usata per lo sviluppo.

Infatti nel suo report annuale Embracer ha persino dichiarato che ha intenzione di fare richiamo all’AI per le varie produzioni che sono in atto. La quale ha le capacità di migliorare lo sviluppo dei giochi aggiungendo e garantendo delle caratteristiche non da poco.

Però l’utilizzo e la nuova entrata dell’intelligenza artificiale da parte di Embracer all’interno del processo di sviluppo rimane lo stesso un argomento delicato, specificatamente se si fa ricorso del periodo in cui il settore del gaming si trova. Oltre da aggiungere sono le crescenti ondate di licenziamenti che si stanno adottando e le improvvise chiusure di studi di sviluppo. Embracer sembra però voler utilizzare l’intelligenza artificiale come supporto per potenziare il lavoro dei dipendenti e non come strumento di rimpiazzo.

Quindi siamo arrivati ad un punto molto chiaro per quanto riguarda l’uso delle intelligenze artificiali anche nel mondo dei videogiochi. Ma soprattutto si sta parlando di una notevole espansione per quanto riguarda l’AI che sembra avere territorio illimitato.