Toyota in questo periodo ha introdotto sulla Yaris Cross il potente powertrain ibrido 1.5 Hybrid 130. Ovvero un’opzione, del tutto nuova, che promette prestazioni superiori e un’efficienza migliorata rispetto alle versioni precedenti. Il nuovo sistema sarà disponibile dal mese di maggio. Esso rappresenta un notevole passo avanti nella tecnologia ibrida della casa automobilistica giapponese.

Toyota Yaris Cross: opzioni di configurazione e prezzi

Il cuore di questo aggiornamento è il sistema “Dual Hybrid“. Quest’ ultimo è caratterizzato da un motore-generatore elettrico (MG1) più grande e potente che mai. Al quale è abbinato una centralina di controllo della potenza (PCU) completamente rivisitata. Tali modifiche consentono al sistema di erogare una potenza totale di 130CV/96kW. Un aumento rilevante rispetto ai 116CV/85kW offerti dalla vecchia configurazione. La coppia del motore MG2 è stata incrementata del 30%, migliorando le prestazioni di accelerazione.

Nonostante le prestazioni potenziate, il nuovo sistema ibrido mantiene un impatto ambientale contenuto. Le emissioni variano tra 101 e 116g/km e il consumo di carburante oscilla tra 4,5 e 5,2l ogni 100km. Risultati che rappresentano un perfetto equilibrio tra prestazioni e sostenibilità ambientale. Confermando l’impegno di Toyota verso soluzioni tecnologiche avanzate e rispettose dell’ambiente, proprio come stabilito dalle nuove normative imposte dall’ Unione Europea.

Il nuovo powertrain 1.5Hybrid 130 sarà disponibile principalmente sugli allestimenti della Yaris Cross. Inclusi i modelli Premiere e GR SPORT. Entrambi disponibili sia con trazione anteriore (FWD) che integrale (AWD). Il prezzo iniziale per la YarisCross equipaggiata con il nuovo sistema ibrido parte da 31.700€ per l’allestimento TrendFWD. Anche se è comunque possibile beneficiare di incentivi statali e sconti offerti da Toyota. Così da rendere l’acquisto ancora più conveniente per i potenziali acquirenti. Questa nuova opzione rappresenta non solo un miglioramento delle prestazioni, ma anche un impegno continuo verso l’innovazione nel settore delle vetture ibride. Consolidando ulteriormente la posizione di Toyota come leader nel settore delle auto eco-compatibili.