WhatsApp continua ad evolversi con nuove funzionalità. Quest’ultime sono in arrivo nella versione beta per Android. Le ultime release (2.24.13.17 e 2.24.14.5) sono state analizzate dagli esperti di WABetaInfo. In questo modo sono stati rivelati interessanti aggiornamenti che potrebbero presto arrivare anche sulla versione stabile dell’app.

La prima versione ha introdotto una novità significativa. Si tratta dell’inclusione del tastierino telefonico direttamente all’interno di WhatsApp. Il nuovo strumento è accessibile attraverso il tab delle chiamate. Qui è stata aggiunta una scorciatoia dedicata. La funzione ha lo scopo di semplificare e velocizzare l’accesso alle chiamate e alle chat. Nello specifico si tratta di quelle avviate con i contatti non ancora salvati in rubrica. In questo modo diventa più fluida l’interazione con nuovi utenti. Inoltre, elimina la necessità di salvare preventivamente i numeri.

Le funzioni Beta in arrivo su WhatsApp

La seconda novità, inclusa nella beta 2.24.14.5, riguarda l’introduzione di un’icona per inoltrare risposte rapide ai messaggi video nelle chat. Quest’ultima funzionalità permette agli utenti di rispondere in modo veloce e diretto. Inoltre, migliora l’efficienza e la fruibilità delle conversazioni.

È importante evidenziale che le funzionalità non sono disponibili per tutti gli utenti. Ciò vale anche se quest’ultimi hanno installato la versione corretta dell’app. Come accennato, infatti, sono riservate solo a coloro che hanno accesso alla modalità beta della piattaforma. Tali anticipazioni offrono uno spaccato delle innovazioni che WhatsApp sta esplorando per arricchire l’esperienza utente sulla piattaforma.

Le implicazioni delle nuove aggiunte sono rilevanti per gli utenti abituali di WhatsApp. L’integrazione del tastierino telefonico potrebbe rendere l’applicazione ancora più centralizzata. Mentre l’opzione di risposta rapida per i video potrebbe migliorare la gestione delle interazioni multimediali. Inoltre, potrebbe ridurre il tempo necessario per rispondere ai contenuti visivi.

WhatsApp lavora per ottenere una maggiore semplicità d’uso. Esplorando nuove soluzioni la piattaforma spera di rivoluzionare l’esperienza di comunicazione dei suoi utenti. Resta da vedere quando tali funzionalità diventeranno disponibili a tutti.