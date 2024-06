Anche quest’anno milioni di automobilisti italiani partiranno per le vacanze utilizzando la propria auto. Alcuni forse saranno preoccupati per i prezzi della benzina e del diesel, che purtroppo stanno risalendo, mentre alcuni potrebbero concentrarsi sul dove si troveranno le colonnine per ricaricare le proprie auto elettriche durante il viaggio. Chargemap, per cercare di capire effettivamente dove sia meglio spostarsi in Europa e comprendere come sono strutturate le reti di ricarica, ha effettuato uno studio per individuare quali siano le più affidabili.

Di colonnine di ricarica da quando le auto elettriche hanno cominciato a diffondersi se ne è sempre molto discusso. Il problema principale è che molte stazioni sono spesso fuori uso. L’affidabilità di una stazione è quindi un fattore parecchio importante, ancor più di quanto potrebbe essere la potenza di ricarica. I guidatori vogliono poter contare su una stazione funzionante senza aver il timore di restare letteralmente “a piedi” su una strada qualunque.

Quanto è importante per i viaggiatori una giusta rete di ricarica?

Dall’indagine di Chargemap pare che più del 70% degli intervistati abbia proprio indicato come preoccupazione maggiore, in caso di viaggi, quella di incappare in caso di bisogno in colonnine difettose o completamente fuori uso. Chargemap ha segnato nella propria ricerca una lista dettagliata dei brand più affidabili per le ricariche delle auto elettriche. La classifica delle reti di ricarica più affidabili in Europa, a quanto pare, vede al primo posto sorprendentemente Electra. Si tratta di un marchio francese che possiede diverse stazioni anche nel nord Italia e che è stata premiata proprio per la sua eccezionale affidabilità. Al secondo posto si trova la rete Tesla Supercharger (anche se forse molti aspettavano di vedere la società di Musk sul podio), apprezzata dagli automobilisti per la sua efficienza.

Fastned, disponibile anche nel nostro Paese è poi al terzo posto. Questa società è famosa per la sua rapidità nelle ricariche. Chargy è invece al quarto posto. Al quinto posto troviamo le colonnine presso i supermercati Carrefour, particolarmente utili per chi viaggia, offrendo una ricarica mentre si fa la spesa. Le reti di ricarica di e-Vadea, IONITY e Atlante seguono rispettivamente al sesto, settimo e ottavo posto. Continua Carrefour Market al nono posto e alla fine EnergyVision, al decimo posto, che chiude la classifica.