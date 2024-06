Se state considerando di passare a CoopVoce, c’è un motivo in più per farlo: l’Italia si è qualificata agli ottavi degli Europei 2024 grazie a un gol in extremis di Mattia Zaccagni contro la Croazia. In occasione di questo traguardo, CoopVoce propone l’offerta EXTRA 300, che include minuti illimitati e 300 GB in 4G a meno di 10 euro al mese. La promozione prevede i primi due mesi gratuiti e l’attivazione senza costi, fino a quando la Nazionale italiana continuerà a partecipare alla manifestazione.

L’offerta EXTRA 300, pur legata al percorso della Nazionale, mantiene alcune caratteristiche di base condivise con altre offerte CoopVoce. Non sono previste rimodulazioni, garantendo un prezzo fisso per sempre. Inclusi anche tutti i servizi di reperibilità, come “Lo sai di Coop” e “Chiama ora”, il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e l’hotspot per condividere la connessione internet con altri dispositivi.

Il rinnovo dell’offerta avviene sempre lo stesso giorno del mese e grazie alla funzione VoLTE, è possibile effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si naviga. La portabilità del numero è gratuita da qualsiasi operatore e verrà eseguita entro tre giorni lavorativi. Inoltre, CoopVoce permette di convertire i punti Coop in ricariche telefoniche, consentendo di auto-ricaricare facendo la spesa. Per quanto riguarda la velocità di navigazione, CoopVoce utilizza la rete TIM, offrendo 4G fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, con una copertura del 99,8% della popolazione italiana.

Dettagli dell’offerta CoopVoce EXTRA 300

Minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 4G fino a 150 Mbps

15 GB per navigare in roaming in UE

Prezzo di 9,90 euro al mese per sempre

Fino all’eliminazione dell’Italia dagli Europei 2024, i primi due mesi e l’attivazione sono gratuiti. Anche la spedizione della SIM è gratuita, con la possibilità di ritirarla presso uno dei 900 punti vendita Coop in tutta Italia. È possibile richiedere anche un’eSIM online senza costi aggiuntivi.

I clienti già attivi possono passare alla nuova offerta al costo di 9,90 euro, o sostituire la SIM con un’eSIM per 5 euro. Per attivare l’offerta, chi opta per la spedizione a domicilio deve collegarsi a coopvoce.it/attivazione, inserire il numero d’ordine ricevuto via email o SMS e seguire le istruzioni per la verifica dell’identità tramite video identificazione, utilizzando un PC con webcam e uno smartphone/tablet con fotocamera.

L’app CoopVoce consente di gestire interamente l’offerta, monitorare i consumi e il credito, attivare l’autoricarica o far ripartire un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo quando si esaurisce il traffico dati incluso.