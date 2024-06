Manca davvero poco all’uscita della nuova linea degli smartphone di Apple, ma ancora si parla tanto delle caratteristiche che avranno questi dispositivi.

La linea di iPhone 16, presentata i primi di giugno al WWDC di Apple, verrà lanciata sul mercato il mese di settembre e porterà delle novità davvero incredibili.

La novità più attesa è sicuramente Apple Intelligence, la tanto attesa integrazione dell’intelligenza artificiale sui dispositivi Apple, grazie alla quale sarà possibile avere un assistente vocale del tutto potenziato, Siri sarà infatti in grado di tradurre testi in più lingue e rispondere in modo accurato a qualsiasi domanda posta dall’utente, e una serie di applicazioni generativa per migliorare la modifica dei contenuti multimediali e tanto altro.

In termini di potenza, la linea di iPhone 16 fornirà delle prestazioni davvero incredibili grazie al nuovo chip A18.

iPhone 16: il chip A18 è davvero così potente?

Il chip A18 è il processore progettato proprio da Apple per l’uscita dei nuovi iPhone. Per vederlo all’opera bisognerà attendere la sua uscita, a settembre, tuttavia ci sono già diverse indiscrezioni riguardo il suo operato.

Secondo i rumors si tratta, infatti, di un chip molto potente, progettato proprio per supportare Apple Intelligence. La potenza di questo nuovo chip si basa tutta sul nuovo Neural Engine, indicato come il più potente mai visto in circolazione, non solo rispetto ai precedenti modelli di casa Apple, ma rispetto a tutti i produttori di chip.

Il nuovo Neurale Engine avrà infatti un numero maggiore di core e prestazioni nettamente potenziate per gestire proprio la “pesantezza” di Apple Intelligence.

Tutta questa potenza, però, potrebbe anche portare degli svantaggi, come un più alto consumo energetico che potrebbe ridurre in modo sostanziale la durata della batteria degli smartphone.

Per giudicare la potenza del nuovo chip A18 non ci resterà che attendere l’uscita nella nuova linea di iPhone 16 attesa proprio per settembre.