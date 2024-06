Auto e intelligenza artificiale: entro il 2030, 70 miliardi di investimenti nell'AI

Tutte le auto che circolano in strada ormai hanno a disposizione diversi sistemi sofisticati sia per la guida che per la multimedialità. I comfort messi a disposizione dei conducenti attuali sono innumerevoli, tutti legati al mondo smart e all’intelligenza artificiale. Ogni nuovo modello che viene fuori, risulta sempre più sofisticato e questa tendenza potrebbe andare via via consolidandosi nel tempo.

Stanno a quanto riportato dall’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School, ci sarà un aumento netto sul mercato mondiale di quelle auto che modificheranno nettamente l’esperienza d’uso. Il tutto grazie ad un aumento entro il 2030 del 90% del mercato in termini di software and vehicles. A parlare è stato anche Michele Crisci, presidente dell’associazione UNRAE, che ha sottolineato quanto l’intelligenza artificiale possa migliorare la difficoltà della tecnologia, consentendo dunque agli utenti di capirla nel migliore dei modi.

Le auto diventeranno sempre più smart: previsti 70 miliardi di investimenti

Il “core”del futuro Per quanto riguarda il settore delle auto, riguarda l’intelligenza artificiale. L’Osservatorio Auto e Mobilità sostiene che entro il 2030 verranno investiti circa 70 miliardi di dollari per far diventare l’AI il principale asset digitale nel settore.

“Grazie alla nuova generazione di veicoli basati su software, l’intelligenza artificiale è destinata a rappresentare il 15-20% del valore complessivo del settore. Dei 650 miliardi di dollari di fatturato previsti, la maggior parte andrà ai fornitori, il cui giro d’affari crescerà da 236 a 411 miliardi di dollari. Nel frattempo, le case automobilistiche vedranno il loro fatturato aumentare da 87 a 248 miliardi di dollari, triplicando i volumi attuali“.

Non è quindi un mistero che le auto del futuro risulteranno sempre più smart. Queste saranno infatti capaci di interagire con il guidatore nel migliore dei modi, e elaborando delle informazioni ma anche apprendendo dalle sue abitudini di guida. Siamo probabilmente all’inizio di una nuova era che rivoluzionerà interamente il settore automotive.