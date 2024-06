WindTre lancia l’ offerta estiva GO 150 GB a 7,99€ al mese

WindTre presenta l'offerta estiva GO 150 GB, con 150GB di dati in 5G, minuti illimitati e 50 SMS a 7,99€ al mese.

WindTre presenta una promozione imperdibile per l’estate. Si tratta dell’offerta GO 150 GB. Questa tariffa è stata pensata per chi ha bisogno di una connessione internet potente e affidabile durante le vacanze. Essa, infatti, mette a disposizione ben 150GB di dati. Insieme alla possibilità di sfruttare la velocità del 5G, al costo di soli 7,99€ al mese. Il pacchetto include anche minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS. Favorendo così una comunicazione senza pensieri.

WindTre: cambia operatore e approfitta della promozione

Un ulteriore vantaggio riguarda l’assenza di costi aggiuntivi per la SIM e la spedizione, che rendono la sua attivazione semplice e immediata. L’unico costo iniziale da sostenere è una tariffa di attivazione pari a 9,99€. È importante però sottolineare che tale promo è riservata esclusivamente ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero provenendo da operatori. Tra cui Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e LycaMobile. Si tratta dunque di proposta interessante per chi desidera cambiare gestore mantenendo un alto livello di servizio senza spendere una fortuna.

Per chiunque stia considerando di passare a WindTre, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. La promo GO 150 GB, come detto, garantisce una quantità generosa di dati a un prezzo competitivo. Ma promette anche che il costo mensile rimarrà invariato nel tempo. La trasparenza e la convenienza dell’offerta, unite alla potenza della rete 5G, rendono il tutto particolarmente attraente. Soprattutto per chi necessita di un piano dati robusto e affidabile.

L’attivazione è semplice e può essere completata in pochi minuti direttamente online. Dunque senza la necessità di recarsi in un punto vendita. Non sono poi previsti vincoli contrattuali a lungo termine. Insomma, si tratta di un’ offerta grazie a cui è possibile ottenere un grande risparmio. Ma soprattutto un servizio di alta qualità, ideale per chi viaggia spesso in Europa, grazie ai vantaggi del roaming incluso.

Quindi, se state cercando una soluzione economica e completa per le vostre esigenze di connessione mobile durante l’estate, non lasciatevi sfuggire questa promozione. Attivate la GO150GB a 7,99€ al mese e godetevi una connessione stabile e veloce, con tanti servizi inclusi, senza sorprese o costi nascosti.