Apple Pay ora disponibile per Monte Paschi di Siena e PagoBANCOMAT

Quello che aspettavano tanti utenti finalmente è arrivato: dopo 7 anni in cui tutti hanno atteso con trepidazione, finalmente Apple Pay diventa disponibile anche per chi possiede un conto Monte Paschi di Siena. Anche i clienti di questa banca possono quindi aggiungere le loro carte di debito e di credito all’applicazione di Apple.

In questo modo sarà possibile effettuare pagamenti con il famoso istituto di credito tramite un dispositivo marchiato a fuoco dalla celebre mela morsicata. Non ci sarà differenza tra iPhone, Apple Watch e Mac: si potrà pagare ovunque l’utente si trovi. Questo garantirà quindi transazioni molto rapide ma soprattutto sicure, senza dover prendere la carta fisica dal portafogli. Non è questa però l’unica novità di giornata, in quanto il supporto ad Apple Pay è disponibile oggi anche per tutti coloro che hanno una carta PagoBANCOMAT. La novità riguarda tutte le carte di questo genere emesse dal Gruppo Intesa Sanpaolo.

Apple Pay ora disponibile anche per Monte Paschi di Siena e PagoBANCOMAT

Chi si sta chiedendo verso quale carta sia compatibile il servizio Apple Pay dopo questa nuova introduzione, può avere tante possibilità. Sono infatti abilitate al servizio tutte le carte di credito che fanno capo a “Carta Montepaschi“. Incluse anche la “Nuova Carta Montepaschi Debit Mastercard“, le carte prepagate “Quickcard“, “Quickcard Plus” e “Quickcard Business“.

Anche registrare una carta ad Apple Pay è semplicissimo. L’unica cosa necessaria è aver sottoscritto il servizio di Digital Banking, possedendo l’ultima versione dell’App Banca MPS e attivando il servizio 3D Secure per la carta che si desidera registrare. È possibile inoltre collegare una carta su 9 dispositivi diversi.

Per aggiungere una carta al wallet di Apple basta semplicemente utilizzare l’applicazione ufficiale App Banca MPS o l’app Wallet del proprio dispositivo Apple. Basteranno quindi pochi secondi per dare vita a questa nuova possibilità, la quale finalmente è arrivata.