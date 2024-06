WhatsApp: risposte rapide ai video e chiamate verso i numeri non salvati

Tra le applicazioni che hanno guadagnato più aggiornamenti durante gli ultimi anni non può che esserci anche il nome di WhatsApp. Il colosso di messaggistica istantanea si è dimostrato tale ancor di più negli ultimi tempi, siccome le novità implementate al suo interno sono state talmente tante e soprattutto talmente significative da distanziare gran parte della concorrenza senza troppi problemi. Ad oggi ad usare WhatsApp sono oltre 2,5 miliardi di utenti in giro per il mondo, tutti molto contenti di un servizio ormai poliedrico.

Se prima si potevano inviare solo dei messaggi, ad oggi l’applicazione permette di fare molto altro. Tra le varie possibilità che si nascondono all’interno di WhatsApp e che ormai gli utenti utilizzano in pianta stabile c’è quella di telefonare sfruttando la rete Internet. Basta infatti avere un numero in rubrica e selezionare l’apposito tasto di chiamata una volta aperta la conversazione. Le cose però adesso stanno per cambiare siccome la celebre applicazione di messaggistica ha deciso di implementare dei nuovi aggiornamenti.

WhatsApp: arriva un dialer per le chiamate integrato, sarà possibile telefonare senza salvare i numeri

Come detto, WhatsApp consente almeno per il momento di chiamare solo i numeri già memorizzati in rubrica. Secondo le ultime indiscrezioni, all’interno delle versioni beta 2.24.13.17 e 2.24.14.5 ci sarebbero delle novità eccezionali.

WhatsApp ha deciso di introdurre un dialer, ovvero il tastierino numerico per le chiamate, all’interno dell’applicazione. In questo modo si potrà digitare il numero da chiamare pur non avendolo in rubrica.

Le novità però non finiscono più visto che WhatsApp ha introdotto, almeno per gli utenti beta, la possibilità di inoltrare le risposte rapide quando viene inviato un messaggio video in una chat. Si può infatti rispondere praticamente in maniera uguale grazie alla scorciatoia che si manifesterà di fianco al messaggio video ricevuto. Almeno per il momento gli aggiornamenti non sono ufficiali e bisognerà attendere.