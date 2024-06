TIM, giugno 2024 pieno di giga: le 3 Power fino a 300 GB in 5G

Molti utenti non si sarebbero mai aspettati una gamma promozionale di questo livello. Secondo quanto riportato infatti mai prima d’ora negli ultimi anni TIM aveva aggredito il mercato telefonico mobile in questo modo, proponendo ben tre offerte diverse. Queste sono tutte indirizzate solo ad alcuni utenti e infatti bisogna capire il gestore di provenienza prima di decidere di sbarcare in TIM con una Power.

Tutto si sviluppa su alcuni presupposti ben precisi: la qualità, la quantità dei contenuti ma soprattutto il prezzo di vendita mensile. TIM ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote alla concorrenza e con tutta la sua conoscenza del settore. Secondo quanto riportato infatti l’azienda ha lanciato le migliori offerte degli ultimi due anni.

TIM: queste sono le offerte disponibili al momento, ecco le Power fino a 300 giga in 5G

La prima non può che essere la migliore di tutte, ovvero la Power Special. Con il prezzo mensile di soli 9,99 €, questa soluzione garantisce a tutti di avere qualsiasi cosa siccome si parte con minuti senza limiti e 200 SMS verso tutti. Per quanto riguarda Internet, ci sono addirittura 300 giga in 5G.

Le altre due offerte non sono di certo da meno in quanto garantiscono lo stesso vantaggio economico. La Power Iron ad esempio costa solo 6,99 € offrendo al suo interno gli stessi minuti e messaggi dell’offerta precedente ma con 150 giga in 4G.

La Power Supreme Easy invece costa 7,99 € con 200 giga in 4G oltre ai minuti e ai messaggi. Queste offerte sono destinate solo ed unicamente ad alcuni provider, ovvero a Iliad e ai gestori virtuali. Bisogna dunque provenire da queste realtà per poter avere un’occasione con TIM. Il primo mese inoltre, in occasione di tutte e tre le offerte, sarà a costo zero. Non ci sarà alcun costo di attivazione da pagare e si comincerà a pagare il costo mensile dal secondo mese in poi.