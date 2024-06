Il produttore tech Realme continua ad aggiornare il suo repertorio di smartphone con un nuovo prodotto. Nel corso delle ultime ore l’azienda ha infatti svelato ufficialmente sul mercato un nuovo smartphone medio-bassa, ovvero il nuovo Realme C61. Nonostante la scheda tecnica sia da un device entry-level, troviamo comunque alcune chicche, come ad esempio la presenza della certificazione di impermeabilità IP54. Vediamo qui di seguito tutte le caratteristiche principali.

Realme annuncia ufficialmente anche il nuovo entry-level Realme C61

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Realme C61. Nonostante si tratti di un dispositivo di questa fascia di prezzo, troviamo comunque alcune caratteristiche di rilievo.

Tra queste, segnaliamo in primis la presenza della certificazione di impermeabilità IP54 contro acqua e polvere. Dal punto di vista estetico, troviamo un design piuttosto classico. Nello specifico, la parte frontale è occupata dalla presenza di un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.5 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. La parte posteriore ospita invece un modulo fotografico costituito da un sensore fotografico principale da 32 MP più un sensore di profondità da 2 MP.

Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo il soc Unisos Tiger T612 con tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM. L’autonomia è invece affidata ad una batteria piuttosto capiente da 5000 mah e dotata del supporto alla ricarica rapida da

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone entry-level Realme C61 sarà disponibile all’acquisto in diverse colorazioni inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo di partenza di appena 85 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati su un suo possibile arrivo anche presso altri mercati, compresi quello europeo ed italiano.