Sembra che saranno introdotti molto presto tanti nuovi dispositivi in casa Realme. Qualche giorno fa, vi avevamo ad esempio parlato dell’imminente arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Ora, però, sono arrivate alcune informazioni riguardanti un altro nuovo device dell’azienda. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Realma C61. Ci troveremo di fronte ad un nuovo smartphone entry-level e ora abbiamo qualche nuova informazione grazie al sito web PassionateGeekz.

Realme si appresta ad annunciare il nuovo Realme C61, ecco cosa aspettarci

Nel corso delle ultime ore sono stati rivelati numerosi dettagli tecnici ed estetici del prossimo smartphone entry-level a marchio Realme. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme C61 e ora il sito web PassionateGeekz ci ha rivelato numerose informazioni utili, riguardanti sia presunte specifiche tecniche sia design e aspetto estetico.

In particolare, secondo quanto è emerso, il nuovo budget phone di casa Realme sarà caratterizzato da un design per così dire ispirato a quello degli iPhone degli ultimi anni. Nello specifico, sul retro sarà infatti presente un modulo fotografico di forma quadrata con al suo interno due sensori fotografici più un piccolo flash LED. Proprio come sugli iPhone, questi sensori saranno collocati in maniera analoga a quelli presenti sugli ultimi iPhone di Apple.

Oltre a questo, secondo quanto è emerso, il nuovo sensore di Realme sarà distribuito sul mercato in diverse colorazioni, tra cui Marble Black e Safari Green. Per altri mercati, sembra inoltre che saranno disponibili anche le colorazioni Dark Black e Dark Green. La parte frontale dovrebbe invece essere occupata da un display con tecnologia IPS LCD in risoluzione HD+ quasi certamente con una elevata frequenza di aggiornamento. Dal punto di vista prestazionale, invece, a bordo dovrebbe esserci un soc di casa Unisoc, ovvero il soc Unisoc Spedtrum T612, ovviamente con numerosi tagli di memoria.