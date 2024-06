Samsung ha ufficialmente aperto in Italia, per la prima volta nella sua storia, il Samsung Experience Store presso il CENTRO di Arese, uno dei centri commerciali più grandi di tutta Europa, con la partecipazione all’inaugurazione del top management di Samsung e delle autorità locali.

Il negozio è pensato come uno spazio che possa garantire sia una soluzione di vendita che di assistenza, permettendo ai visitatori di vivere esperienze coinvolgenti, grazie all’ecosistema di dispositivi Galaxy presenti al suo interno. L’Experience Store si aggiunge agli oltre 16 Samsung Customer Service dislocati su tutto il territorio, diventando anche il primo centro assistenza aperto in un cento commerciale che lavori 7 giorni su 7.

Samsung Experience Store: altri dettagli

1 su 6

Lo store copre una superficie complessiva di 160 metri quadrati, è sito direttamente al piano terra, esattamente tra gli ingressi 3 e 4 del centro commerciale, e punta a ridefinire il modo con il quale i clienti vanno ad interagire con la tecnologia, dandogli la possibilità di testare sulla propria pelle i device Galaxy, tra cui troviamo appunto wearable, tablet, notebook e smartphone. Tutta la serie Samsung Galaxy S24 è presente e consentirà ai visitatori di sperimentare in prima persona le singole funzionalità di Galaxy AI, così da scoprire come rendere la vita di tutti i giorni decisamente più creativa, divertente e comoda.

1 su 9

Le migliori funzioni sono chiaramente traduzione Live, che consente di tradurre in tempo reale tra vari idiomi, ma anche Assistente Chat, per finire con il nuovo standard di ricerca che si affida direttamente a Cerchia e Cerca con Google, dimostrando quanto l’AI possa diventare un aiuto concreto per la vita quotidiana. Come vi abbiamo anticipato, lo store sarà aperto sette giorni su sette, rispettando gli orari del centro commerciale all’interno del quale lo stesso negozio è effettivamente sito. Non vi resta che recarvi personalmente per toccare con mano tutti i device di Samsung.