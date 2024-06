ASUS NUC 14 Pro: innovazione e potenza in dimensioni ridotte

L’arrivo dei nuovi ASUS NUC 14 Pro sul mercato italiano ha segnato un passo importante nell’evoluzione dei mini PC. Questi dispositivi, eredi della famiglia NUC di Intel, si distinguono per il loro design estremamente compatto. Presentati in anteprima durante il CES 2024 di Las Vegas, i NUC14Pro sono pensati per integrarsi perfettamente in ambienti dove lo spazio è limitato. Ideali dunque per installazioni “invisibili” grazie al supporto VESA per il montaggio dietro ai monitor.

Dal punto di vista tecnologico, non deludono. Tali dispositivi sono equipaggiati con processori Intel Core Ultra di terza, quinta e settima generazione. Le opzioni di connettività sono complete e moderne, con porte USB di diversi tipi (Type-A e Type-C), connessione Ethernet, HDMI. Invece, nei modelli più avanzati, vi è persino uno slot per unità SATA da 2,5 pollici.

ASUS NUC 14 Pro: opinioni e considerazioni degli utenti

Disponibili già presso vari rivenditori italiani, i prezzi per i modelli “barebones” partono da 509 e 519€. Rendendo i NUC 14 Pro particolarmente competitivi nel settore dei mini PC premium. Nonostante la presenza anche su piattaforme come Amazon, la disponibilità iniziale sembra essere limitata a rivenditori terzi.

La loro introduzione ha suscitato reazioni miste tra gli appassionati e gli utilizzatori di tecnologia. Alcuni utenti ritengono che, a parità di prezzo, siano preferibili soluzioni più economiche e versatili. Come gli handheld che possono essere utilizzati sia come miniPC che come dispositivi portatili. Questo dibattito riflette le diverse esigenze di chi cerca un equilibrio tra prestazioni, costo e flessibilità d’uso. Altri invece, evidenziano la concorrenza da parte di produttori meno noti che offrono soluzioni con specifiche simili a prezzi più contenuti. Simili commenti illustrano la diversificazione del mercato dei mini-computer e la crescente competizione tra i vari brand nel settore.

Insomma, l’arrivo dei ASUS NUC 14Pro rappresenta un passo avanti molto importante nell’offerta di mini PC potenti e versatili. Adatti sia per utilizzi professionali che domestici. Con una combinazione di dimensioni compatte, prestazioni elevate e opzioni di connettività moderne, questi dispositivi si pongono come una scelta attraente. In particolare per coloro che cercano soluzioni informatiche avanzate in spazi ridotti.