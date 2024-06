Un accessorio smart che ha senza alcun dubbio rivoluzionato il concetto di dispositivo indossa abile è costituito senza alcun dubbio dagli occhiali smart Ray-Ban Meta, si tratta infatti di occhiali in realtà aumentata che godono di tantissime funzionalità progettati dalla collaborazione tra i due grandi marchi citati sopra, pensati ovviamente per una nicchia di utenti che vogliono unire lo stile alle funzionalità.

Ovviamente, in quanto device elettronici dotati di memoria e sistema operativo godono anch’essi di aggiornamenti periodici che consentono di migliorarne il funzionamento aggiungendo alcune funzionalità molto desiderate da parte della community, non a caso proprio recentemente Meta ha rilasciato un aggiornamento del firmware arrivato alla versione 6.0, il quale ha introdotto alcuni interessanti novità tra cui una attesa da molto tempo.

Tre grosse novità

La prima novità in questione è la possibilità di ascoltare la propria musica preferita sfruttando il proprio abbonamento Amazon Music, ora infatti è possibile utilizzare l’applicazione tramite un tap sull’asta degli occhiali oppure sfruttando i comandi vocali appositi.

La seconda novità consiste nella possibilità di utilizzare l’applicazione Calm indossando gli occhiali per accedere a sedute di yoga adatte a chi desidera rilassarsi in tutta comodità.

La terza e ultima novità dell’aggiornamento firmware riguarda la possibilità di registrare i video più lunghi, in passato il limite infatti fissato a un minuto, ora questo limite è stato esteso a ben tre minuti, novità davvero molto attesa da tutti e finalmente è arrivata in via definitiva sugli occhiali smart di Ray-Ban.

Se dunque siete in possesso di questa tipologia di occhiali, correte subito ad aggiornare il firmware, al momento l’aggiornamento è disponibile solo tramite dispositivo a iOS all’interno del quale è installata l’applicazione apposita, ovviamente per Android sicuramente l’aggiornamento non tarderà ad arrivare, servirà solo pazientare ancora un paio di giorni, se invece siete in possesso di un dispositivo iOS, l’aggiornamento è pronto e disponibile.