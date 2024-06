Il piccolo fuoristrada del gruppo Stellantis attualmente detiene il titolo di “Regina“ dei B-SUV in Italia. E’ difficile aggiudicarsi una nomina del genere vista la competitività nella sua categoria.

Data la grande concorrenza, andiamo a vedere quali sono le alternative attraverso l’elenco dei 5 B-SUV più venduti in Italia.

Vediamo quali sono i 5 B-SUV più venduti in Italia:

1) Jeep Avanger

La Jeep Avenger è disponibile in 3 diverse versioni, dopo la recente aggiunta della 4xe con trazione ibrida e integrale. La versione più economica monta un motore 1.2 turbo che eroga 100 CV e che è in vendita a 24.500 euro. La seconda versione è ibrida e monta un motore 1.2 anch’esso da 100 CV con un prezzo di 26.200 euro. Infine, la versione più cara è l’elettrica da 156 CV e 400 Km di autonomia al prezzo di 39.400 euro. Fino ad oggi la Jeep Avenger ha venduto per l’85% a benzina e nei primi cinque mesi del 2024 sono state immatricolate un totale di 16.940 unità.

2) Toyota Yaris Cross

A differenza dell’Avenger è disponibile in una sola versione, la full hybrid 1.5 benzina da 115 CV Active FWD e-CVT, in vendita a 24.950 euro. Questo modello ha venduto 16.208 unità.

3) Volkswagen T-Roc

La Volkswagen T-Roc ha soltanto motorizzazione benzina o diesel, anche a trazione integrale. Questo modello ha conquistato il cuore di 14.056 italiani, ed è anche il modello con il listino più alto. Infatti, potrete acquistarla nelle versioni base da 30.300 fino a 33.450 euro.

4) Ford Puma

Il B-SUV di casa Ford ha un prezzo di listino che va dai 22.500 ai 25.250 euro. Sotto al cofano troviamo un motore ibrido 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 CV, con trasmissione manuale a 6 rapporti e trazione anteriore. La Ford Puma ha fatto registrare 13.505 vendite.

5) Renault Captur

Con 13.326 immatricolazioni la Renault Captur si aggiudica il quinto posto tra i B-SUV più venduti in Italia. La Renault Captur è il B-SUV della lista con più motorizzazioni disponibili. La possiamo trovare con motore benzina Rce 90 da 19.550 euro, in versione GPL Eco-G 100 da 20350 euro, in versione mild hybrid 160 da 24.350 euro e infine, la versione full hybrid da 145 CV in vendita a 26.650 euro.

Dunque quale dobbiamo scegliere?

Se cercate di risparmiare il più possibile la Captur in versione termica fa al caso vostro. Se puntate sulla migliore qualità/prezzo la scelta migliore sarà la Yaris Cross. L’Avenger è l’unica con la versione elettrica e insieme alla Yaris possiede il design più interessante. La Ford Puma è una valida alternativa a tutte, mentre la Volkswagen garantisce senza alcun dubbio un’ottima qualità, peccato soltanto per costo.