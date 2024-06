Se hai intenzione di cambiare offerta telefonica e acquistare un nuovo smartphone senza dover necessariamente sborsare cifre eccessive, WindTre potrebbe avere in serbo per te una straordinaria occasione. La WindTre Pack 5G Reload exChange è l’offerta da non perdere per ricevere ogni mese tantissimi Giga per la navigazione e uno smartphone 5G gratis.

Scopriamo insieme come attivare l’offerta WindTre

A differenza delle offerte operator attack, destinate esclusivamente ai nuovi clienti che effettuano il trasferimento del numero da un altro operatore, la WindTre Pack 5G Reload exChange potrà essere richiesta da chiunque. Potrai acquistare la nuova SIM e decidere di mantenere invariato il tuo numero procedendo con la portabilità o richiedere una nuova linea.

In entrambi i casi, dovrai effettuare l’acquisto della SIM online o nei punti vendita abilitati andando incontro a una spesa di 10,00 euro, alla quale sarà necessario aggiungere soltanto la spesa prevista per il primo rinnovo dell’offerta, pari a 9,99 euro.

Come ottenere uno smartphone gratis con WindTre

Durante l’acquisto della SIM e l’attivazione dell’offerta sarà richiesto di indicare lo smartphone da abbinare ad essa. WindTre permetterà di scegliere tra numerosi dispositivi ma ognuno necessiterà di una spesa differente da sostenere ogni mese, fatta eccezione per lo Xiaomi Redmi 13C 5G. Lo smartphone potrà essere acquistato gratuitamente da tutti i nuovi clienti WindTre che attivano l’offerta e il gestore non richiederà alcuna spesa mensile extra.

Ogni mese, dunque, sarà sufficiente saldare la spesa di 9,99 euro per ottenere lo smartphone e i seguenti servizi:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione

Un particolare da tenere a mente riguarda la necessità di portare in negozio il proprio vecchio smartphone. A differenza delle altre offerte con smartphone incluso, la WindTre Pack 5G Reload exChange prevede la valutazione dell’usato, che sarà rimborsata dal gestore entro otto giorni dalla consegna.