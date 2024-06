Iliad ha recentemente presentato all’AGCOM sette impegni. Quest’ultimi hanno il computo di risolvere le problematiche che, a gennaio, avevano portato l’Autorità ad avviare un processo sanzionatorio. Era stato rilevato che i nuovi clienti del settore mobile, che sceglievano l’operatore attraverso le Simbox (i “distributori automatici” collocati principalmente nei centri commerciali), non ricevevano informazioni chiare sulla possibilità di scegliere l’addebito su credito residuo. Inoltre, la ricarica automatica con addebito su conto corrente o carta di credito veniva applicata come metodo di default.

Il primo impegno di Iliad prevede il rimborso per coloro che hanno segnalato problemi relativi al metodo di pagamento dell’offerta. Gli aventi diritto riceveranno una comunicazione via e-mail per procedere entro un mese dall’approvazione degli impegni da parte dell’AGCOM. Inoltre, Iliad implementerà un processo per gestire eventuali reclami relativi alla scelta del metodo di pagamento, da completare entro quattro mesi.

Iliad presenta i suoi “impegni” per i pagamenti

Il secondo impegno riguarda la possibilità per i clienti, durante la fase di adesione e su tutti i canali, di scegliere il metodo per i rinnovi successivi al primo, come carta di credito, domiciliazione su conto corrente o ricarica manuale. Tale opzione sarà disponibile entro tre mesi dall’approvazione degli impegni. I clienti saranno informati che potranno modificare la scelta in qualsiasi momento tramite l’Area Personale.

Il terzo impegno prevede un miglioramento della trasparenza informativa, inserendo nei documenti di sintesi contrattuale la disponibilità dei diversi metodi di pagamento entro due mesi dall’approvazione da parte dell’AGCOM. Parallelamente, il quarto comporta la modifica della Carta Servizi per evidenziare l’importanza dell’Area Personale nella gestione autonoma delle offerte, inclusa la modifica del metodo di pagamento, da completare entro due mesi dall’approvazione.

Il quinto impegno si concentra sulla formazione del personale degli Iliad Store e Corner, con nuove istruzioni sulle informazioni da fornire ai clienti riguardo i pagamenti. Sarà data particolare attenzione alla formazione specifica per gli stranieri che potrebbero avere difficoltà a comprendere le condizioni contrattuali e le opzioni di pagamento. Ciò avverrà entro due mesi dall’approvazione degli impegni.

Per quanto riguarda l’Area Personale, il sesto impegno prevede una modifica per rendere più chiara e accessibile la possibilità di cambiare il metodo di pagamento. Un nuovo pulsante sarà inserito nella home e nella barra degli strumenti entro due mesi dall’approvazione. Quest’ultimo verrà definito “Cambia il tuo metodo di pagamento”. Infine, il settimo impegno prevede la costituzione di un’Unità di Monitoraggio. Quest’ultima sarà composta da un funzionario dell’Autorità, uno di Iliad e un terzo soggetto nominato dalle parti. Tale unità avrà il compito di verificare che gli impegni siano realizzati rispettando la trasparenza e i termini previsti, e sarà operativa entro un anno dall’approvazione.