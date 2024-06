Sky Stream, lanciato il 3 giugno 2024, si presenta come l’evoluzione naturale di Sky Q via Internet, offrendo una nuova interfaccia grafica e un accesso semplificato all’intero universo di contenuti Sky. Questo dispositivo innovativo promette di trasformare radicalmente il modo in cui fruiamo dell’intrattenimento domestico.

Un hub completo per l’intrattenimento

Sky Stream si distingue per la sua capacità di riunire in un unico dispositivo:

L’intera offerta Sky

Diverse app di streaming popolari (Netflix, Dazn, Prime Video, Disney+, e molte altre)

Canali del digitale terrestre

Questa integrazione permette agli utenti di navigare tra show, film, sport, serie TV e cartoni animati con un’unica interfaccia, semplificando notevolmente la ricerca e la fruizione dei contenuti.

Approfondimento: Compatibilità e requisiti

Sky Stream è progettato per funzionare con qualsiasi abbonamento internet residenziale. Per un’esperienza ottimale, Sky consiglia una connessione di almeno 10 Mbps e un router compatibile con le bande wireless 2,4 GHz e/o 5 GHz.

Design e funzionalità

Il dispositivo si presenta con un design compatto e minimalista, misurando solo 9×9 cm. Sul retro troviamo le connessioni essenziali:

Ingresso per l’alimentatore

Porta HDMI

Porta Ethernet

Connettore per il cavo del digitale terrestre

Il telecomando incluso supporta il controllo vocale, permettendo una ricerca rapida e intuitiva dei contenuti.

Caratteristiche chiave:

Creazione di fino a cinque playlist personali

Funzioni Pausa e Restart su tutti i canali, anche in diretta

Supporto al 4K HDR (su TV compatibili)

App Sky Go inclusa per la fruizione mobile

Offerte e pacchetti

Sky Stream viene proposto con diverse opzioni di abbonamento, a partire da 14,90 euro al mese per 18 mesi. I pacchetti disponibili includono:

Sky & Netflix Sky & Netflix + Cinema con Paramount+ Sky TV + Sky Sport Sky TV con Eurosport + Sky Calcio

Ogni pacchetto può essere personalizzato con opzioni aggiuntive come Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids e Sky Ultra HD.

Approfondimento: Vincolo contrattuale

Le offerte Sky Stream prevedono un vincolo di 18 mesi, dopo i quali si passa automaticamente al profilo Sky Open con tariffe più alte. È consigliabile contattare Sky verso la fine del periodo promozionale per valutare nuove offerte Sky Smart.

Sky Stream e Sky Glass: la sinergia del futuro

Sky Stream rappresenta il cuore tecnologico di Sky Glass, la smart TV lanciata precedentemente da Sky. Questa sinergia offre agli utenti la possibilità di scegliere tra un dispositivo standalone o una soluzione integrata, adattandosi alle diverse esigenze di fruizione dei contenuti.

Con Sky Stream, Sky punta a ridefinire l’esperienza di intrattenimento domestico, offrendo una soluzione all’avanguardia che combina semplicità d’uso, versatilità e una vasta gamma di contenuti. Questo dispositivo promette di essere un punto di svolta nel panorama dello streaming, posizionando Sky come leader nell’innovazione dell’intrattenimento televisivo.