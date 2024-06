Nel dinamico mondo della tecnologia moderna e dei nuovi strumenti di programmazione, il brand Epomaker si distingue per la sua continua innovazione e attenzione ai dettagli. Ecco che in questo contesto l’ azienda lancia il suo ultimo capolavoro, la TH80 PRO V2. Ovvero una nuova tastiera meccanica programmabile. Non stiamo parlando semplicemente di un dispositivo di input. Ma di una vera e propria piattaforma di espressione personale e tecnologica. Un prodotto che sembra essere stato progettato apposta per gli appassionati della personalizzazione. Con un layout compatto al 75% e un design ricco di funzionalità, il TH80 promette di rivoluzionare il modo in cui ognuno di noi interagisce con il proprio computer. Ma diamo uno sguardo più approfondito, e vediamo quelle che sono le principali caratteristiche di questo innovativo dispositivo. In termini di stile, connettività, funzionamento e molto altro ancora.

EPOMAKER TH80 PRO V02: DESIGN E COSTRUZIONE

Uno degli aspetti più accattivanti del TH80PROV2, come già detto, è sicuramente il suo design elegante e compatto. Con un layout al 75% che comprende 79 tasti, la tastiera rappresenta un mix perfetto di minimalismo ed efficienza. Infatti pur essendo più piccola non sacrifica affatto la funzionalità, in quanto tutti i tasti essenziali sono presenti e a portata di mano.

La struttura montata su guarnizione è un elemento distintivo che garantisce una digitazione stabile e confortevole. Questo tipo di costruzione è particolarmente apprezzata dagli appassionati di tastiere meccaniche, perché migliora la sensazione tattile durante la digitazione. La guarnizione agisce come un ammortizzatore, distribuendo in modo uniforme la pressione sui tasti e riducendo il rumore prodotto durante l’ uso. Ciò rende la nuova Epomaker ideale per ambienti silenziosi o per chi condivide lo spazio di lavoro con altre persone.

Il corpo della tastiera è realizzato in plastica ABS di alta qualità, che conferisce robustezza e durabilità. La scelta di utilizzare questo tipo di materiale riduce il suo peso. Ecco perché è molto comoda da trasportare. Ma assicura anche una lunga durata nel tempo. L’ABS, infatti, è noto per la sua resistenza agli urti e alla corrosione. Garantendo che il dispositivo possa sopportare l’uso quotidiano senza mostrare segni di usura prematuri.

Un’altra caratteristica interessante è la presenza di uno schermo RGB da 1,14 pollici. Questo display non è solo un elemento estetico, ma offre una serie di funzionalità pratiche. L’ utente infatti, potrà scegliere se visualizzare statistiche di gioco, informazioni di sistema o animazioni personalizzate. Insomma, lo schermo aggiunge un livello di interattività e personalizzazione che è raro trovare in altri dispositivi della stessa categoria.

Il layout dei tasti è studiato per massimizzare l’efficienza senza compromettere il comfort. Essi sono disposti in modo ergonomico per ridurre l’affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro o di gioco. In più, sono tutti sostituibili a caldo. Il che significa che possono essere cambiati facilmente senza la necessità di attrezzi speciali o saldature. Questa caratteristica è particolarmente utile per coloro che desiderano personalizzare la loro tastiera con switch diversi o per chi desidera sostituire rapidamente i tasti usurati. Per farlo, infatti, non sarà richiesta alcuna competenza tecnica particolare. Ma si tratta di un procedimento assolutamente semplice e veloce a portata di chiunque.

La tastiera è dotata poi di stabilizzatori montati su piastra. Essi migliorano la stabilità dei pulsanti più grandi come la barra spaziatrice, il tasto Invio e i tasti Shift. Gli stabilizzatori assicurano che i tasti rimangano saldi e reattivi anche durante l’uso intensivo. Migliorando così l’esperienza complessiva di digitazione.

Il design della TH80 PROV2 non trascura però l’estetica. Essa è dotato di LED rivolti a sud, che offrono un’illuminazione uniforme e personalizzabile. Sarà possibile scegliere tra una pluralità di colori ed effetti di illuminazione per creare uno stile unico e accattivante. La retroilluminazione RGB non solo migliora il suo aspetto, ma può anche essere utile in condizioni di scarsa illuminazione, facilitando la digitazione al buio.

In termini di dimensioni poi, il dispositivo si presenta molto compatto ma offre tutte le funzionalità di una tastiera standard. Ciò la rende perfetta per chi ha spazio limitato sulla scrivania o per chi desidera un accessorio portatile da utilizzare in diversi luoghi di lavoro. La lunghezza del cavo USB-C incluso è di circa 1,8 metri. Così da offrire una buona flessibilità per il collegamento con altri device che si trovano a distanze diverse. Insomma, per concludere, possiamo quindi affermare che il design e la costruzione della nuova Epomaker sembrano essere state studiate attentamente per riflettere e soddisfare, il più possibile, le esigenze dei clienti.

ALL’ INTERNO DELLA CONFEZIONE

Quando si acquista la Epomaker TH80 PRO V2, all’interno della confezione si trovano diversi accessori e componenti utili per migliorare la sua intera esperienza d’uso. Una volta aperta la scatola, il pezzo principale è ovviamente la tastiera. Dotata di 79 tasti e uno schermo RGB da 1,14 pollici. Troverete poi una guida dettagliata, con all’interno tutte le istruzioni su come configurare e utilizzare la tastiera, inclusa la procedura per l’importazione dei file JSON necessari per la programmabilità tramite VIA. Presente anche un estrattore di tasti. Ovvero uno strumento utile per rimuovere facilmente i keycaps e, per finire, un ricevitore 2.4 GHz e un cavo USB-C. Il primo è un dongle USB che permette la connessione wireless della tastiera tramite la frequenza di 2.4 GHz. Garantendo una trasmissione dati stabile e veloce. Il cavo invece, presenta una lunghezza di circa 1.8 metri, e viene utilizzato per la connessione cablata al computer oltre che per la ricarica della batteria integrata.

Tutti questi elementi combinati garantiscono che l’utente abbia tutto il necessario per iniziare a utilizzare immediatamente la Epomaker TH80. Sia in modalità cablata che wireless.

TASTI E FUNZIONAMENTO

I tasti della TH80 PROV2 sono progettati per offrire un’esperienza di digitazione eccellente e personalizzabile. La tastiera meccanica, come già ribadito più volte, dispone di 79 tasti, un layout compatto che non sacrifica la funzionalità. Ogni tasto è sostituibile a caldo, il che significa che è possibile rimuoverli e sostituirli senza bisogno di saldature. Permettendo agli utenti di personalizzare i loro switch preferiti in modo facile e veloce.

A tal proposito, è importante evidenziare che vi sono diverse opzioni di switch meccanici disponibili. Tra cui gli switchMulan, i Flamingo, i Wisteria, i Budgerigar e i Sea Salt Silent. Essi variano per forza di attuazione e corsa totale. Ogni persona avrà quindi la possibilità di scegliere quelli che meglio si adattano alle loro preferenze di digitazione. Ad esempio, i Mulan sono noti per la loro risposta tattile fluida. Mentre i Sea Salt Silent, sono ideali per chi cerca una digitazione più silenziosa.

Tra le caratteristiche esclusive della tastiera vi è la sua struttura montata su guarnizione e l’illuminazione LED rivolta a sud. Elementi di cui abbiamo già parlato. Al di là di tutto ciò però la TH80, supporta anche la funzione NKRO (N-Key Rollover) e l’anti-ghosting completo. In questo modo riesce ad assicurarsi che ogni pressione dei tasti venga registrata correttamente, indipendentemente da quanti ne vengono premuti contemporaneamente. Ciò è un elemento particolarmente utile per i gamer che necessitano di eseguire comandi complessi in rapida successione, senza preoccuparsi della perdita di input.

La PRO V2 è poi completamente programmabile tramite il software VIA, che consente agli utenti di configurare ogni tasto secondo le proprie necessità. Questa funzionalità consente di creare macro complesse, assegnare comandi specifici o modificare il layout generale della tastiera.

CONNETTIVITÀ, TECNOLOGIA E PERSONALIZZAZIONE

La connettività e le opzioni di personalizzazione della Epomaker TH80PRO V2 rappresentano un vero punto di forza. In quanto contribuiscono a renderla un dispositivo versatile e adattabile a una vasta tipologie di esigenze e preferenze.

Una delle caratteristiche più impressionanti riguarda senz’ altro la sua connettività a tripla modalità. La quale consente di scegliere tra tre diverse modalità di connessione, quella cablata USB-C, wireless 2.4 GHz e Bluetooth 5.0.

La connessione cablata tramite cavo offre una trasmissione dati rapida e affidabile. Si tratta di una modalità particolarmente utile per i gamer, che richiedono la massima reattività e stabilità durante le sessioni di gioco. In più consente anche di ricaricare la batteria interna della tastiera mentre viene utilizzata, garantendo un uso continuo senza interruzioni. Invece, la modalità wireless 2.4GHz utilizza un ricevitore USB dedicato. Quest’ ultimo è incluso nella confezione e serve per offrire una connessione stabile e a bassa latenza. La tecnologia wireless assicura una portata estesa. Così che le persone possano utilizzarla anche a una distanza significativa dal computer, e senza alcuna perdita. Infine, la connessione Bluetooth 5.0 garantisce la massima flessibilità. Permettendo di connettersi a una vasta tipologia di dispositivi. Inclusi laptop, tablet e smartphone. Questa modalità è perfetta per chi lavora in movimento o desidera una postazione di lavoro ordinata, senza cavi. Con un tasso di polling di 125Hz, la modalità Bluetooth è leggermente meno reattiva rispetto a quella cablata e 2.4 GH. Ma comunque, più che sufficiente, per l’uso quotidiano.

Passando al discorso della programmabilità della TH80. Essa avviene tramite il software VIA, che costituisce un altro punto di forza considerevole. Si tratta di un potente strumento di configurazione che consente agli utenti di personalizzare ogni aspetto della tastiera. Dalla rimappatura dei tasti alla creazione di macro complesse.

Un’altra caratteristica degna di nota del TH80 PRO V2 e di cui abbiamo già parlato è il display RGB da 1,14 pollici. Questo piccolo schermo non è solo un elemento estetico. Ma offre anche una funzionalità pratica, permettendo agli utenti di visualizzare informazioni importanti. Come statistiche di gioco, notifiche di sistema e animazioni personalizzate. Insomma, tale funzionalità trasforma il dispositivo in un centro di controllo interattivo, migliorando l’esperienza utente e fornendo feedback visivi immediati.

La Epomaker è poi compatibile con sistemi operativi Windows e Mac, assicurando una facile integrazione con diversi dispositivi. Questa compatibilità multipiattaforma è essenziale per coloro che utilizzano vari device e necessitano di una tastiera versatile e adattabile. Oltre a VIA, essa fornisce anche un software di gestione proprietario che consente ulteriori opzioni di personalizzazione e configurazione. Questo software include strumenti per aggiornare il firmware, regolare le impostazioni di illuminazione e gestire le macro.

AUTONOMIA

L’autonomia è una delle caratteristiche più importanti per una tastiera wireless. Soprattutto per chi necessita di un dispositivo affidabile durante lunghe sessioni di lavoro. La Epomaker TH80 non delude anche sotto questo aspetto. Grazie alla sua batteria integrata di grande capacità e alla gestione intelligente del consumo energetico.

La tastiera è equipaggiata con una batteria ricaricabile da 3000mAh. Una capacità considerevole per un dispositivo simile che riesce a garantire una lunga durata di utilizzo anche con funzionalità avanzate come l’illuminazione RGB attiva. L’ampia capacità della batteria fa in modo che essa possa essere utilizzata anche per diversi giorni, o anche settimane, con una singola carica. Ovviamente ciò a seconda dell’intensità e del tipo di utilizzo che ne viene fatto. Sembra infatti che con la modalità Bluetooth 5.0, la gestione energetica diventi ancora più efficiente.

Per quanto riguarda invece il tempo di ricarica completo, anche questo può variare. Ma generalmente richiede circa 3-4 ore per passare da una batteria del tutto scarica a una completamente carica. Un altro aspetto che contribuisce alla sua efficienza energetica è la gestione intelligente dell’energia. La TH80 è infatti progettata per ridurre il proprio consumo quando non è in uso attivo. Ad esempio, entra automaticamente in modalità di sospensione dopo un periodo di inattività. Risparmiando energia e prolungando la durata della carica. Funzione particolarmente utile per coloro che tendono spesso a lasciarla accesa anche quando non la utilizzano per tanto tempo.

In più per aiutare gli utenti a gestire al meglio la sua autonomia, la PROV2 include indicatori di stato della batteria. Questi possono essere visualizzati sullo schermo RGB da 1,14 pollici integrato, fornendo informazioni in tempo reale sul livello di carica residua. Oltre a ciò può anche inviare notifiche luminose o avvisi sonori quando si sta per scaricare. Anche la personalizzazione e la gestione della batteria possono essere ulteriormente ottimizzate tramite il software di configurazione VIA. È possibile infatti modificare le impostazioni di risparmio. Oltre che regolare l’ illuminazione RGB e programmare la tastiera per spegnersi automaticamente dopo un certo periodo di inattività. Insomma, tutte queste opzioni di personalizzazione offrono un controllo ancora più ampio e completo.

PREZZO E CONCORRENZA

Quando si parla di periferiche di alta qualità come la Epomaker TH80 PRO V2, è inevitabile considerare il rapporto qualità-prezzo e il confronto con la concorrenza sul mercato. Ecco perché, arrivati a questo punto, esamineremo il costo della TH8, i suoi concorrenti diretti e come si posiziona in termini di valore complessivo.

A tal proposito, possiamo affermare che questo prodotto si colloca nella fascia di prezzo medio-alta delle tastiere meccaniche avanzate. Il suo valore economico si aggira intorno ai 150-180€, a seconda delle promozioni e dei canali di acquisto disponibili. Tale costo è giustificato da una serie di caratteristiche premium che non si trovano comunemente in tastiere della stessa fascia di prezzo e di cui abbiamo già parlato.

Come detto, sul mercato, la Epo Maker si trova a competere con altre tastiere meccaniche di fascia alta. Tra i principali concorrenti vi sono Keychron K8 Pro, una soluzione leggermente più economica ma senza display RGB personalizzabile; La Ducky One 2 SF, molto apprezzata per la sua qualità nella struttura e le sue prestazioni. Manca però di connettività wireless e di alcune funzionalità di personalizzazione; La Razer BlackWidow V3 Pro, il cui prezzo in generale è anche più alto rispetto alla TH80; Un’ altra opzione è la Logitech G915 TKL, famosa per il suo design sottile e le sue funzionalità avanzate. Ma con un costo molto più elevato e con alcune capacità mancanti.

Ad ogni modo, se state prendendo in considerazione l’idea di acquistare questo prodotto vale la pena tenere d’occhio le offerte e le promozioni sui siti di e-commerce come Amazon, AliExpress, e lo stesso sito di Epomaker. Durante eventi di vendita come il Black Friday, Cyber Monday o le promozioni stagionali, è possibile trovare sconti importanti che rendono l’acquisto della TH80 PRO V2 ancora più vantaggioso.

PRO E CONTRO

Come ogni prodotto, anche la TH 80 PROV2 presenta dei pro e dei contro. Tra i principali punti di forza troviamo sicuramente una personalizzazione avanzata. Infatti grazie al software VIA, ogni aspetto della tastiera può essere configurato secondo le proprie preferenze. È possibile contare poi su una connettività versatile. In quanto le tre modalità di connessione permettono di utilizzare la tastiera in qualsiasi situazione, garantendo sempre una connessione stabile. Da evidenziare anche il suo design compatto ed efficiente. Il layout al 75% infatti offre tutte le funzionalità di cui si ha bisogno ma in un formato molto più ridotto e portatile. Un altro elemento fondamentale è sicuramente la batteria da 3000mAh, che assicura lunghe sessioni di utilizzo senza la necessità di frequenti ricariche.

Tra i contro, invece, potremmo segnalare il prezzo. In quanto anche se piuttosto competitivo rispetto alle funzionalità offerte, potrebbe essere elevato per alcune persone. In più, la completa programmabilità tramite VIA richiede un po’ di tempo per essere padroneggiata al meglio. Nulla che però non può essere fatto con un po’ di attenzione in più.

CONCLUSIONE

Insomma, giunti a questo punto possiamo finalmente tirare le somme. La PRO V2 di Epomaker è una tastiera meccanica che racchiude in sé tutto ciò che gli utenti cercano in termini di funzionalità, comfort e personalizzazione. Essa rappresenta infatti una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità che possa soddisfare varie esigenze. In più la connettività a tripla modalità e l’autonomia elevata contribuiscono a renderla adatta sia per il gaming che per l’uso professionale. Possiamo quindi dire che, con tutte queste caratteristiche, il TH80 non è solo un dispositivo di input, ma una vera e propria dichiarazione di stile e funzionalità. Pronta a trasformare radicalmente il modo in cui interagiamo con il mondo digitale.