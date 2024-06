Al giorno d’oggi gli operatori telefonici cercano costantemente di cavalcare l’onda del mercato alla ricerca della fetta di utenti più grossa nel tentativo ovviamente di massimizzare i profitti e aumentare i guadagni, la strategia ovviamente è quella di garantire ai propri clienti un catalogo di offerte di telefonia mobile il più ampio possibile, fatto di offerte variegate sia dal punto di vista delle caratteristiche che dal punto di vista del prezzo che deve accontentare tutte le necessità presenti.

Ovviamente i vari operatori telefonici attuano strategie di marketing specifiche, come ad esempio le offerte dedicate a coloro che effettuano la portabilità del numero o come stiamo assistendo in questo periodo offerte dedicate a coloro che decidono di fare un passo indietro e tornare presso l’operatore di provenienza.

Proprio questo e ciò che sta facendo in queste ultime settimane, Kena mobile, l’operatore a tinte gialle infatti tramite una campagna SMS sta invitando i propri ex clienti a tornare indietro garantendo loro una promozione speciale davvero interessante, vediamo insieme che cosa offre.

Torna in Kena

Kena sta avvisando via SMS i suoi ex clienti della possibilità di usufruire di una promo personalizzata se decidessero di tornare indietro che garantisce loro 100 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti e fino a 200 SMS verso tutti alla modica cifra di appena 4,99 € al mese.

Si tratta dunque di una promozione che invita i suoi ex clienti a tornare indietro ed è dunque specifica per questi ultimi, nel messaggio di testo è specificato che questa possibilità sarà valida fino al 30 giugno di questo mese, dunque se dovesse essere interessati e se dovesse essere uno dei clienti che ha ricevuto questa comunicazione nel caso dovesse risultare a voi conveniente non perdete tempo e sfruttate l’occasione, un quantitativo di giga così importante a quel prezzo è effettivamente molto accattivante.