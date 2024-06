Samsung Jet 60 Turbo è una aspirapolvere senza fili davvero scontata su Amazon, con la quale gli utenti riescono a raggiungere un livello di risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, addirittura approfittando dello sconto del 39% sul listino originario.

Il prodotto nasce come una delle più classiche scope wireless senza sacco, ovvero non è presente un sacchetto da vuotare ed intercambiare, ed anche ovviamente da acquistare in un secondo momento. Riesce a raggiungere una potenza massima di 150W, con una autonomia che si aggira attorno ai 40 minuti di utilizzo continuativo.

Samsung Jet 60 Turbo: l’aspirapolvere costa poco su Amazon

Samsung Jet 60 Turbo è disponibile su Amazon ad un prezzo consigliato generico di 284,99 euro, che risulta essere fortemente scontato, di un 39% complessivo, così da poter arrivare a spendere solamente 174,88 euro in fase finale. L’acquisto lo potete completare qui.

Il modello in questione è VS15A6031R1/ET, nell’eventualità in cui foste interessati all’acquisto, con filtro capace di trattenere il 99,99999% delle polveri ultra-fini, compresi gli allergeni e le particelle più piccole (polline o anche la muffa). All’interno della confezione è possibile trovare una buonissima dotazione di accessori che ne ampliano l’utilizzo rendendolo decisamente più versatile, tra cui annoveriamo una minispazzola ed il tubo per raggiungere le distanze maggiori. Non è presente una vera e propria base di ricarica, ma un piccolo aggancio di plastica da collegare direttamente al muro, al quale appendere sia la scopa elettrica che gli accessori stessi.

Il peso è di 2,2 kg, essendo wireless, come anticipato, è possibile utilizzarla senza fili grazie alla presenza di una batteria integrata (removibile). E’ una scopa elettrica consigliata per tutte le tipologie di pavimento, spedita da Amazon con garanzia della durata di 24 mesi dalla data effettiva di ricevimento dell’ordine presso il vostro domicilio.