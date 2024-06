Lo Xiaomi Watch 2 rappresenta la migliore soluzione su cui effettivamente fare affidamento nel momento in cui si fosse alla ricerca di un prodotto dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, date infatti le ottime specifiche tecniche disponibili oggi.

Lo smartwatch è rappresentato dal display AMOLED da 1,43 pollici di diagonale, a colori con definizione e dettagli decisamente precise, adatto ad ogni tipologia di polso: sia esso maschile o femminile, anche di piccole dimensioni. Sotto il cofano si trova il processore Snapdragon W5+ Gen1, più che sufficiente per garantire prestazioni adeguate, risultando all’altezza della situazione e della fascia di prezzo di posizionamento.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis che potete avere solo oggi con il nostro canale Telegram ufficiale, disponibile a questo link.

Xiaomi Watch 2: occasione imperdibile su Amazon

Xiaomi Watch 2 viene offerto in vendita su Amazon con uno sconto molto interessante, che lo porta a costare solamente 179 euro, cosicché gli utenti vi possano tranquillamente accedere, senza essere costretti ad investire quote di denaro particolarmente elevate. Potete effettuare l’ordine qui.

L’autonomia, nonostante venga implementato Google Wear OS, notoriamente un sistema operativo tutt’altro che benevolo in termini di autonomia, risulta essere più che bilanciata, con la possibilità di utilizzare lo smartwatch per circa 65 ore continuative. Ottimo il suo essere completamente impermeabile, grazie alla certificazione che lo rende utilizzabile fino a 5 ATM, mentre la presenza del chip GPS integrato permette la registrazione degli allenamenti direttamente al polso, senza dover ricorrere all’ausilio diretto dello smartphone.

A differenza di ciò che si potrebbe pensare, il dispositivo è perfettamente compatibile con qualsiasi device in commercio, a prescindere dal sistema operativo di appartenenza, sia esso Android o iOS, poco cambia in fase finale o in termini di funzionalità che è possibile raggiungere. La spedizione viene sapientemente gestita da Amazon, con consegna in tempi molto brevi direttamente presso il vostro domicilio e garanzia di 2 anni.