Risolta la disputa tra Rabona Mobile e l’associazione Codici riguardante i disservizi telefonici patiti dai clienti dell’operatore virtuale. Dopo mesi di problemi che hanno colpito gli utenti a partire dalla primavera del 2023, causati da contrasti tra Rabona e Vodafone Italia, il recente accordo tra le parti promette risarcimenti per coloro che hanno subito disagi.

L’accordo tra Codici e Rabona Mobile

La storia di Rabona Mobile ha tenuto banco per diverso tempo tra gli utenti e gli addetti ai lavori. I disservizi, che hanno impedito agli utenti di inviare SMS e di navigare su internet nel corso di aprile 2023, sono stati attribuiti ai contrasti tra l’operatore virtuale e Vodafone Italia, fornitore della rete su cui Rabona si appoggiava.

Le tensioni sono perdurate fino ad aprile 2024, quando finalmente Rabona e Vodafone Italia hanno trovato un accordo per porre fine alle controversie legali. Questo accordo ha sancito la risoluzione delle reciproche pretese, ponendo fine alla lunga disputa.

Durante questo periodo difficile, molti clienti si sono rivolti all’associazione Codici per chiedere assistenza e tutela legale. Recentemente, è stato annunciato che Codici ha raggiunto un accordo con Rabona per compensare adeguatamente i clienti colpiti dai disservizi. Le parole di Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, confermano l’accordo come un esempio di come il dialogo costruttivo tra aziende e associazioni dei consumatori possa portare a risultati positivi, soddisfacendo sia le esigenze del mercato che i diritti degli utenti.

La fine di una lunga e complicata storia

Gli utenti che si sono associati a Codici per essere tutelati in seguito ai disagi subiti a causa dei disservizi riceveranno un risarcimento secondo criteri di omogeneità applicati nelle azioni collettive. Questo accordo di transazione non solo pone fine alla disputa legale ma dimostra anche la solidità finanziaria e strutturale di Rabona, riaffermando il suo impegno continuo nel settore delle telecomunicazioni.

Se siete stati clienti Rabona e desiderate ulteriori informazioni sulla questione o sul processo di risarcimento, potete contattare Codici all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org o telefonare al numero 065571996. Questo passo segna la conclusione di un capitolo controverso per Rabona Mobile, offrendo una risoluzione positiva per i consumatori coinvolti.