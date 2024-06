Nuova Picanto, Kia rinnova la propria city car e la rende più moderna

Con La Nuova Picanto, Kia dimostra che una vettura pensata per la città non deve rinunciare a nulla in termini di tecnologia, design e comfort

Kia ha presentato la Nuova Picanto, la vettura più venduta e apprezzata del marchio coreano torna con una nuova versione caratterizzata da un rinnovamento profondo. La 5 porte compatta di Kia arriva sul mercato con nuovi elementi estetici e interni ad alta tecnologia per portare il piacere di guida ad un nuovo livello anche nel segmento A.

Come da tradizione, la Nuova Picanto è una city car comoda per spostarsi in città e trovare facilmente parcheggio grazie alle dimensioni compatte. I 3,6m di lunghezza e gli 1,5m di larghezza la rendono agile mentre il passo di 2,4m garantisce il comfort a tutti i passeggeri.

Design

Kia ha introdotto sulla propria vettura gli stilemi ispirati al design “Opposites United”, filosofia stilistica che contraddistingue il brand. Il design generale è audace e futuristico, con linee moderne e sportiche che non faranno passare inosservata la vettura.

Il frontale ridisegnato integra la firma luminosa “Tiger Nose” fondendosi con tutti gli elementi. L’utilizzo dei LED e delle luci diurne verticali conferisce uno stile unico e riconoscibile alla Nuova Picanto. Anche al posteriore la particolare disposizione delle luci crea un movimento unico e distintivo.

I cerchi in lega da 14 pollici di serie fino a 16 pollici sugli allestimenti più alti contribuiscono ad impreziosire la vista laterale. Le colorazion disponibili saranno nove, tra cui quattro completamente inedite: Signal Red, Smoke Blue, Sporty Blue e Adventurous Green.

Motorizzazioni

La Nuova Picanto arriva con due propulsori pensati da Kia per offrire la giusta scelta a seconda delle proprie esigenze. La prima è una motorizzazione benzina da 1,0 litri a 3 cilindri in grado di erogare 63 Cv mentre la seconda è da 1,2 litri a 4 cilindri da 79 CV.

La prima opzione è pensata per coloro che si spostano prevalentemente in città e cercano la massima efficienza. La seconda opzione, invece, offre una maggiore versatilità grazie alla coppia maggiore e prestazioni più elevate.

Entrambe le motorizzazioni possono essere collegate ad un cambio manuale a cinque marce (5MT) o al cambio manuale automatizzato (AMT) con la trazione sempre anteriore. Nel corso dei prossimi mesi verrà rilasciata anche la motorizzazione 1.0 MPi GPL con cambio Manuale e Automatico (AMT).

Tecnologia di bordo

Sedendosi al posto di guida, le informazioni di marcia saranno fornite da un cluster digitale da 4,2 pollici integrato nel quadro strumenti. La gestione dell’infotainment sarà affidata ad uno schermo touchscreen da 8.0 pollici flottante posizionato sulla plancia.

Sarà possibile collegarsi via Bluetooth per gestire le chiamate oppure sfruttare le funzionalità di Apple CarPlay e Android Auto. Non manca il supporto alle feature offerte da Kia Connect tra cui mappe, traffico in tempo reale e punti di interesse, il tutto aggiornato gratuitamente per 7 anni tramite OTA.

ADAS

Kia ha introdotto sulla Nuova Picanto i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) più moderni per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti. Tra i principali possiamo segnalare il Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA), il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning e Leading Vehicle Departure Warning (DAW+), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e Lane Following Assist (LFA).

Allestimenti e prezzi

I vari allestimenti disponibili includono la variante Urban, la 20th Anniversary Edition, la versione Style e l’esclusiva GT-line. I prezzi di listino partono da 16.500 euro.