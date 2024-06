Netflix: un piano gratuito con pubblicità per l'Europa

I cambiamenti che ha effettuato Netflix durante gli ultimi anni sono stati tanti e qualcuno credeva che non potessero portare a grossi risultati. In realtà la piattaforma è cresciuta e lo ha fatto con grande caparbietà, sfidando anche l’impossibile. Coloro che credevano che con il divieto di condivisione delle password potesse finire un’era, si sbagliavano. Da quel momento infatti gli abbonamenti di Netflix sono aumentati a dismisura per forza di cose e ad oggi tutto continua ad andare a gonfie vele.

Il servizio streaming più famoso al mondo è in procinto di effettuare dei nuovi miglioramenti e cambiamenti. Secondo quanto riportato, Netflix starebbe infatti pensando di sviluppare un piano completamente gratuito. Questo verrebbe sostenuto dagli annunci pubblicitari, o almeno questo sostengono alcune fonti anonime interne. L’idea del colosso è cambiata nel corso degli anni, siccome non avrebbe mai pensato di introdurre delle pubblicità nei suoi piani di abbonamento.

Netflix, un piano di abbonamento completamente gratuito potrebbe arrivare a breve

La fonte in questione che avrebbe svelato la notizia riguardante un piano di abbonamento completamente gratuito e basato sulle pubblicità, cita paesi come il Giappone e la Germania. Al momento dovrebbero essere infatti queste le nazioni interessate a questo tipo di abbonamento, con gli Stati Uniti che resterebbero fuori.

Potrebbe trattarsi di una nuova era reale nel mondo dello streaming, con la prima azienda, tra l’altro la più quotata, ad emettere un piano di abbonamento basato sulle pubblicità. Questo non farebbe altro che rendere Netflix una piattaforma ancora più appetibile per le aziende, che potrebbero utilizzarla come vera vetrina. Effettivamente sarebbero tantissimi gli utenti a sottoscrivere un abbonamento gratuito e di conseguenza a guardare le pubblicità. Per adesso si tratta solo di un’indiscrezione che potrebbe non trovare seguito nelle prossime settimane. Allo stesso tempo gli utenti si aspettano dei chiarimenti in merito.