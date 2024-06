Il teen drama “Outer Banks” sta per ritornare su Netflix. La serie tv, protagonista di un inatteso successo, ha debuttato sulla piattaforma nel 2020. Lo show è diventato rapidamente uno dei titoli più popolari durante l’epoca COVID.

Il successo della serie è proseguito con le stagioni successive. Anche la seconda e la terza stagione hanno mantenuto “Outer Banks” nelle posizioni alte delle classifiche di Netflix. Ora, circa un anno e mezzo dopo il rilascio dell’ultima stagione, stanno emergendo dettagli interessanti riguardanti la quarta, attesissima parte dello show. La serie è stata, infatti, rinnovata per una 4stagione già ai tempi della seconda.

Ritorna Outer Banks su Netflix

La scelta dei produttori ha suscitato qualche critica tra i fan. Molti consideravano la terza stagione una conclusione soddisfacente delle vicende dei Pogues. Eppure, i minuti finali dell’ultimo episodio hanno suggerito chiaramente che ci sarebbe stato un seguito. Al momento, non è stata ancora comunicata una data ufficiale per il rilascio. È però certo che la produzione del nuovo capitolo è ufficialmente terminata.

La notizia è stata confermata dall’account Instagram di “Outer Banks”. Qui è stato condiviso un video dal set della serie. Nel filmato, la star Chase Stokes annuncia la fine della produzione della quarta stagione. Nel reel ci sono anche altri membri del cast principale. Tra cui Madelyn Cline, Madison Bailey, J.D. e Carlacia Grant. Tutti insieme festeggiano la conclusione delle riprese.

Netflix non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulla trama della quarta stagione. Il finale della terza ha però già anticipato alcuni sviluppi. Nonostante le reticenze di alcuni, l’attesa per la quarta stagione è alta tra i fan della serie. Quest’ultimi sono curiosi di scoprire quali nuove avventure aspettano i Pogues. Inoltre, sarà interessante vedere come si evolveranno dinamiche e relazioni. Con la produzione ormai conclusa, è solo una questione di tempo prima che Netflix rilasci ulteriori dettagli. Tra cui è particolarmente attesa la data ufficiale per il ritorno di “Outer Banks”.