CoopVoce: EVO 10 ed EXTRA 300, le offerte partono da 4 EURO

Si stanno scontrando sul mercato della telefonia mobile prevalentemente due gestori in questo momento: il virtuale CoopVoce e Iliad. Molto diversi per via della loro architettura, questi provider hanno più o meno le stesse offerte a disposizione inteso come contenuti e prezzi. Attualmente però è davvero difficile pensare di poter battere CoopVoce, in quanto le offerte a sua disposizione sono due e molto diverse tra loro, indirizzate a più fasce di pubblico.

Iliad sta continuando con la sua campagna promozionale affidata a tre offerte della gamma Flash mentre CoopVoce andrà avanti fino al prossimo 17 luglio con due soluzioni diametralmente opposte. Di certo c’è che il provider virtuale sta riuscendo a mettere in difficoltà sempre più aziende col passare del tempo.

CoopVoce: queste sono le due offerte che tutti vorrebbero per avere tutto

Passando a CoopVoce la situazione non si distacca più di tanto. Sono due le offerte disponibili, una per chi esige davvero tanto, e un’altra per chi invece non vuole troppo. Partendo proprio da quest’ultima, il nome da tenere a mente è quello della famosa EVO 10. Al suo interno gli utenti che spendono solo 4,90 € al mese per sempre possono trovare minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi con 10 giga in 4G.

Chi desidera invece il massimo, deve affidarsi alla famosissima EXTRA 300, un’offerta che al suo interno riesce ad includere mensilmente minuti senza limiti, 1000 messaggi ma soprattutto 300 giga in 4G. Il prezzo è di 9,90 € mensili per sempre con il costo di attivazione nullo fino al 17 luglio.

Ricordiamo che CoopVoce non impone di rispettare delle regole in merito al gestore di provenienza. L’azienda virtuale infatti mette a disposizione le sue offerte per chiunque le desideri, senza nessun tipo di criterio particolare. Ora tocca a voi fare un giro sul sito ufficiale per scoprire qual è la soluzione che fa più al caso vostro.