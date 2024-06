È innegabile che in parte ciò sia dovuto alla grande competitività di questo comparto; gli operatori sono numerosi e, com’è nella logica del mercato, vi sono promozioni spesso molto allettanti che mirano a conquistare una fetta più ampia di utenti.

Le offerte telefonia mobile cambiano anche in seguito alle continue evoluzioni tecnologiche che riguardano sia le infrastrutture di rete sia i dispositivi mobili (smartphone ecc.); ciò fa sì che gli operatori possano offrire soluzioni più performanti a parità di prezzo o addirittura a prezzi inferiori.

Ovviamente, la vivacità del mercato è un aspetto positivo per l’utenza finale poiché, tendenzialmente, il rapporto qualità/prezzo tende ad aumentare. Vero è che, quando c’è un particolare ricchezza di offerte, può risultare più difficile scegliere. Ecco quindi qualche suggerimento in proposito.

Il confronto a parità di prezzo

Apparentemente, molte offerte di telefonia mobile sono perfettamente identiche; sono un vero e proprio classico le offerte “9,99 euro”. Potrebbe quindi sembrare indifferente scegliere un operatore piuttosto che un altro. In realtà, il prezzo, ancorché importante, non è l’unica variabile da considerare.

Si pensi per esempio alle offerte “per sempre” e a quelle che invece sono limitate nel tempo; a parità di servizi, una tariffa “per sempre” offre di norma maggiori garanzie. Inoltre, pur rimanendo immutabile nel prezzo, accade che l’offerta possa migliorare in quantità di giga, SMS o chiamate.

Quindi, a parità di prezzo, è sempre necessario verificare attentamente i termini contrattuali e verificare se quanto proposto risponde alle proprie specifiche esigenze.

Quanto traffico Internet?

Dal momento che oggi è di fatto impensabile l’uso di uno smartphone senza Internet è fondamentale verificare se la quantità di traffico Internet è adeguata alle proprie esigenze. Vi sono piani da 40, 50, 100, 120, 150 GB e via discorrendo. Non avrebbe senso optare per un’offerta magari un po’ meno costosa, ma che non risponde alle proprie necessità in fatto di traffico. È sempre necessario trovare il giusto equilibrio tra tariffa e necessità.

La copertura

Anche la qualità della copertura è un fattore che merita un’attenta analisi. È fondamentale accertarsi che l’operatore che stiamo valutando assicuri un’ottimale copertura telefonica nella propria zona. Farlo è abbastanza semplice dal momento che tutti gli operatori danno agli utenti la possibilità, sul proprio portale web, di verificare la copertura della propria rete.

Come utilizziamo lo smartphone?

Il modo in cui utilizziamo lo smartphone è cruciale per la scelta. Vi sono offerte ad hoc per ogni specifico utilizzo ed è necessario fare la valutazione in quest’ottica; se utilizziamo lo smartphone soprattutto per chiamate vocali è necessario confrontare offerte focalizzate su questo aspetto e scegliere quella più conveniente; lo stesso dicasi per le offerte maggiormente incentrate sul traffico Internet. Ormai la maggior parte degli operatori prevede offerte ibride che possano soddisfare entrambe le esigenze

La tipologia di connessione dati

Da un punto di vista delle performance, la tecnologia 5G è attualmente il top, ma non tutti i dispositivi mobile la supportano; se così non fosse, a meno che non si abbia intenzione di acquistare un nuovo smartphone, è consigliabile orientarsi su un altro tipo di offerta piuttosto che su una proposta 5G.